Photo Editor (Мод, Unlocked) 10.3
Photo Editor - это мощное приложение для редактирования фотографий, которое предлагает пользователям широкий спектр профессиональных функций, сопоставимых с ПК-приложениями. Это приложение предназначено для тех, кто стремится превратить свои фотографии в произведения искусства, предоставляя разнообразные инструменты для улучшения и креативного редактирования изображений.
С Photo Editor пользователи могут осуществлять точную коррекцию цветов, добавлять текст и изображения, применять различные эффекты, а также склеивать фотографии для создания уникальных композиций. Однако, важно отметить, что это приложение может быть сложным для начинающих пользователей из-за его продвинутых функций и настроек. Поэтому для эффективного использования Photo Editor требуется некоторое знание в области фотографии и понимание того, как настраивать различные параметры для достижения лучшего результата.
Photo Editor идеально подходит для тех, кто желает более тонко настроить свои изображения, экспериментировать с сложными редакторскими техниками и создавать фотографии, которые выходят за рамки обычного снимка. Это приложение превращает процесс редактирования фотографий в творческий и углубленный процесс, позволяя пользователям полностью контролировать каждый аспект своего изображения.
- Разблокированы функции AdFree / Paid;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
- Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
- Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
- Отключена видимость макетов рекламы;
- Отключена проверка установочного пакета Google Play Store;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
- Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
- Нет активных трекеров или рекламы;
- AOSP-совместимый режим;
- Языки: Полностью многоязычный;
- Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
- Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись исходного пакета;
- Освобождение Балатана.
Скачать Photo Editor (Мод, Unlocked) 10.3 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство