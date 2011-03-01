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Photo Editor (Мод, Unlocked)

Photo Editor (Мод, Unlocked) 10.3

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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
dev.macgyver
Версия:
10.3
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
id приложения:
com.iudesk.android.photo.editor
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
2 349

Photo Editor - это мощное приложение для редактирования фотографий, которое предлагает пользователям широкий спектр профессиональных функций, сопоставимых с ПК-приложениями. Это приложение предназначено для тех, кто стремится превратить свои фотографии в произведения искусства, предоставляя разнообразные инструменты для улучшения и креативного редактирования изображений.


С Photo Editor пользователи могут осуществлять точную коррекцию цветов, добавлять текст и изображения, применять различные эффекты, а также склеивать фотографии для создания уникальных композиций. Однако, важно отметить, что это приложение может быть сложным для начинающих пользователей из-за его продвинутых функций и настроек. Поэтому для эффективного использования Photo Editor требуется некоторое знание в области фотографии и понимание того, как настраивать различные параметры для достижения лучшего результата.


Photo Editor идеально подходит для тех, кто желает более тонко настроить свои изображения, экспериментировать с сложными редакторскими техниками и создавать фотографии, которые выходят за рамки обычного снимка. Это приложение превращает процесс редактирования фотографий в творческий и углубленный процесс, позволяя пользователям полностью контролировать каждый аспект своего изображения.


Скриншоты

Информация о модах
  • Разблокированы функции AdFree / Paid;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
  • Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
  • Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
  • Отключена видимость макетов рекламы;
  • Отключена проверка установочного пакета Google Play Store;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
  • Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
  • Нет активных трекеров или рекламы;
  • AOSP-совместимый режим;
  • Языки: Полностью многоязычный;
  • Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
  • Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись исходного пакета;
  • Освобождение Балатана.
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Photo Editor (Мод, Unlocked) 10.3 взлом

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Скачать Photo Editor (Мод, Unlocked)
12 Мб
Ссылка 2
12 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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