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Переводчик по фото - переводить камерой (Мод, Unlocked)

Переводчик по фото - переводить камерой (Мод, Unlocked) 8.8.9

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Версия:
8.8.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
EVOLLY.APP
Категория:
Переводчики / Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
20 999
Скриншоты
Описание

Photo Translator - это надежный инструмент, который помогает переводить изображения и документы, позволяя преодолевать языковые барьеры и получать доступ к важной информации на разных языках. Это приложение предоставляет удобный способ перевести текст с фотографий или из документов, делая его доступным для понимания на вашем родном языке.


Одним из важных преимуществ Photo Translator является его обширный список поддерживаемых языков, что делает его полезным инструментом для пользователей со всего мира. Вы можете быть уверены, что это приложение поможет вам с переводом на множество языков.


Кроме того, в последнем обновлении были добавлены две новые функции, которые улучшают еще больше функциональность и удобство использования приложения. Не забудьте установить обновление, чтобы воспользоваться этими новыми возможностями. Photo Translator - это полезный инструмент для тех, кто часто сталкивается с необходимостью переводить текст с разных языков.


Информация о модах

Pro разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Переводчик по фото - переводить камерой (Мод, Unlocked) v8.8.9 MOD APK

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Скачать Переводчик по фото - переводить камерой (Мод, Unlocked) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Переводчик по фото - переводить камерой (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Гость Валера
Гость Валера 13 октября 2022 12:20
Прежде чем такое выкладывать, проверьте работу приложения... Постоянно говорит - нет текста. Не важно фото с листа или монитора.
+3
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