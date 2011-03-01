android-1.ru / Программы / LED Edge Lighting: подсветка краевого уведомления (Мод, Unlocked)
LED Edge Lighting: подсветка краевого уведомления (Мод, Unlocked)

LED Edge Lighting: подсветка краевого уведомления (Мод, Unlocked) 519

61
15
Скачать (8 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
519
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AZ Mobile Software
Категория:
Программы / Приложения на русском / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
27 013

Приложение "LED Edge Lighting: Edge Notification on Call & SMS" - это отличный способ сделать ваш телефон еще более привлекательным и ярким. Оно добавляет мерцающие огоньки вокруг экрана, которые могут отображаться при входящих звонках и сообщениях.

Это приложение предоставляет множество преимуществ для улучшения внешнего вида и функциональности вашего экрана. Оно поддерживает многоцветное освещение, делая экран телефона более привлекательным. Когда у вас есть уведомления или звонки, оно создает красивые цветные огоньки, что делает ваш телефон более ярким и красочным.


Одной из ключевых особенностей этого приложения является его поддержка 30 различных видов волшебного освещения для экрана блокировки и домашнего экрана. Вы можете выбрать любой из этих эффектов, таких как круги, сердечки, тире и другие, чтобы сделать ваш экран уникальным и интересным. Таким образом, приложение "LED Edge Lighting" предоставляет множество креативных способов сделать ваш телефон более ярким и привлекательным с помощью впечатляющих световых эффектов.



Скриншоты

Информация о модах

Премиум-функции разблокированы

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать LED Edge Lighting: подсветка краевого уведомления (Мод, Unlocked) 519 взлом

Скачать из Google Play
Скачать LED Edge Lighting: подсветка краевого уведомления (Мод, Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Chroma Lab (Мод, Unlocked)
Chroma Lab (Мод, Unlocked)
Версия: 1.3.11
hyperion launcher (Мод, Unlocked)
hyperion launcher (Мод, Unlocked)
Версия: 2.0.51
GoDaddy Studio: Graphic Design & Logo Maker (Мод, Подписка)
GoDaddy Studio: Graphic Design & Logo Maker (Мод, Подписка)
Версия: 7.63.0
M64Plus FZ Pro Emulator
M64Plus FZ Pro Emulator
Версия: 3.0.332
ONE TOOLKIT: Удалить мусор (Мод, Unlocked)
ONE TOOLKIT: Удалить мусор (Мод, Unlocked)
Версия: 2.2.3.0
Видеоредактор с музыкой для YouTube - My Movie (Мод, Unlocked)
Видеоредактор с музыкой для YouTube - My Movie (Мод, Unlocked)
Версия: 13.0.0
Animation Video Maker - Animated Text On Video (Мод, Unlocked)
Animation Video Maker - Animated Text On Video (Мод, Unlocked)
Версия: 12.0
Список дел: ежедневник и напоминания о делах (Мод, Unlocked)
Список дел: ежедневник и напоминания о делах (Мод, Unlocked)
Версия: 1.02.46.0509.1

Отзывы о LED Edge Lighting: подсветка краевого уведомления (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив