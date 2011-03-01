Приложение "LED Edge Lighting: Edge Notification on Call & SMS" - это отличный способ сделать ваш телефон еще более привлекательным и ярким. Оно добавляет мерцающие огоньки вокруг экрана, которые могут отображаться при входящих звонках и сообщениях.

Это приложение предоставляет множество преимуществ для улучшения внешнего вида и функциональности вашего экрана. Оно поддерживает многоцветное освещение, делая экран телефона более привлекательным. Когда у вас есть уведомления или звонки, оно создает красивые цветные огоньки, что делает ваш телефон более ярким и красочным.





Одной из ключевых особенностей этого приложения является его поддержка 30 различных видов волшебного освещения для экрана блокировки и домашнего экрана. Вы можете выбрать любой из этих эффектов, таких как круги, сердечки, тире и другие, чтобы сделать ваш экран уникальным и интересным. Таким образом, приложение "LED Edge Lighting" предоставляет множество креативных способов сделать ваш телефон более ярким и привлекательным с помощью впечатляющих световых эффектов.



