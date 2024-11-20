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hyperion launcher (Мод, Unlocked)

hyperion launcher (Мод, Unlocked) 2.1.3

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Версия:
2.1.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
prjkt.io
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 7 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 964
Скриншоты
Описание

Если вам не нравятся тема вашего телефона и макет экрана, загрузите Hyperion Launcher на свой телефон, чтобы изменить внешний вид главного экрана. Это важная часть операционных систем Android, позволяющая пользователям настраивать внешний вид своих телефонов с помощью уникальных и разнообразных функций. Приложение предоставит вам плавный и простой в использовании опыт с широкими возможностями настройки. Переход к папке приложения для установки или редактирования у некоторых людей занимает много времени, поэтому им нужен более быстрый доступ к элементам в приложении. 


Поэтому разработчики добавили функцию «ярлык запуска» с жестовыми действиями, чтобы пользователям не нужно было углубляться в папку приложения. Эта функция поможет пользователям быстрее получить доступ к приложению и сделать его более доступным с помощью настроенных вами жестов. Кроме того, производительность приложения также улучшена, так что пользователи могут использовать приложение более быстро и эффективно.



Информация о модах
  • Разблокированы дополнительные / платные функции;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
  • Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
  • Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
  • Языки: Полностью многоязычный;
  • Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
  • Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись исходного пакета;
  • Освобождение Балатана.
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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать hyperion launcher (Мод, Unlocked) v2.1.3 MOD APK

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Скачать hyperion launcher (Мод, Unlocked) 7 Мб Ссылка 2 7 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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