Если вам не нравятся тема вашего телефона и макет экрана, загрузите Hyperion Launcher на свой телефон, чтобы изменить внешний вид главного экрана. Это важная часть операционных систем Android, позволяющая пользователям настраивать внешний вид своих телефонов с помощью уникальных и разнообразных функций. Приложение предоставит вам плавный и простой в использовании опыт с широкими возможностями настройки. Переход к папке приложения для установки или редактирования у некоторых людей занимает много времени, поэтому им нужен более быстрый доступ к элементам в приложении.
Поэтому разработчики добавили функцию «ярлык запуска» с жестовыми действиями, чтобы пользователям не нужно было углубляться в папку приложения. Эта функция поможет пользователям быстрее получить доступ к приложению и сделать его более доступным с помощью настроенных вами жестов. Кроме того, производительность приложения также улучшена, так что пользователи могут использовать приложение более быстро и эффективно.
- Разблокированы дополнительные / платные функции;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
- Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
- Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
- Языки: Полностью многоязычный;
- Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
- Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись исходного пакета;
- Освобождение Балатана.
Скачать hyperion launcher (Мод, Unlocked) v2.1.3 MOD APK
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