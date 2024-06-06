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Hi Translate - Переводчик чата (Мод, Unlocked)

Hi Translate - Переводчик чата (Мод, Unlocked) 4.0.8.3

5
0
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Translasion team
Версия:
4.0.8.3
Категория:
Переводчики / Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 33 Мб
id приложения:
com.zaz.translate
Русский язык:
Есть
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
3 214

Hi Translate - это инновационное приложение-переводчик с широким набором полезных функций, помогающих лучше понимать различные языки в различных ситуациях. Приложение предлагает поддержку почти всех языков мира и предоставляет разнообразные инструменты для улучшения вашего опыта работы с иностранными языками.


Одной из основных особенностей этого переводчика является его многоязычность. Приложение поддерживает широкий спектр языков, что делает его универсальным инструментом для коммуникации на международном уровне. Вы можете легко переводить тексты, разговоры и даже голосовые сообщения между разными языками с помощью Hi Translate.


Кроме того, оно предлагает различные способы взаимодействия с переведенными текстами. Вы можете использовать функции озвучивания текста, быстрого перевода изображений или даже распознавания голоса для более удобного и эффективного общения на разных языках.


Если вам нужен надежный и удобный инструмент для перевода и взаимодействия с иностранными языками, Hi Translate - это приложение, которое стоит рассмотреть. Оно предоставляет широкие возможности для работы с различными языками и поможет вам успешно коммуницировать в многоязычном мире.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Hi Translate - Переводчик чата (Мод, Unlocked) 4.0.8.3 взлом

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ARMV7
33 Мб
ARMV8
33 Мб
ARMV7 (Ссылка 2)
33 Мб
ARMV8 (Ссылка 2)
33 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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