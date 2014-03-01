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Map & Draw - Рисовать на карте (Мод, Unlocked)

Map & Draw - Рисовать на карте (Мод, Unlocked) 3.0.1

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Версия:
3.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Applab Studios
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 4 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
514
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Описание

Чувствуете, что глядя на одни и те же старые булавки и метки на карте, через некоторое время надоедает? Хотите иметь полный контроль над земным шаром? Планируете ли вы добавить свой штрих, закрасив его? Вы думали о том, чтобы сказать кому-то, кого вы знаете, куда вы собираетесь? Или вы можете выделить определенные области карты.


Рисование на карте, а затем показ ее своим приятелям — это современная форма социализации, известная как «Карта и рисование». Вы можете рисовать все, что вам нравится; как вам нравится. Программное обеспечение является вершиной в своем роде, предлагая множество инструментов для создания подробных карт. Вы можете публиковать свои рисунки карт или сохранять их в тайне, используя выбранные вами приложения для социальных сетей.


Пользователи могут добавлять примечания к карте, чтобы помочь другим найти наиболее эффективный маршрут. Кроме того, вы можете использовать их для поиска адресов и планирования маршрутов. Они помогают своим приятелям находить места, делая заметки и рисуя на картах. Водяной знак полностью отсутствует в этом приложении. Карта готова для мгновенной загрузки или обмена, когда вы закончите режиссуру. Младшие дети могут легко рисовать или рисовать на карте. Используя карту, вы можете документировать и рассказывать о своих приключениях.


Многие пользователи жалуются, что теряют контроль над картой после перехода в режим рисования. Это сделано специально, так как экран служит поверхностью для рисования, а не фактической картой. Из-за этого не имеет значения, позволяет ли приложение перетаскивать карту во время рисования; вы не рисуете на карте. Это не случайное поведение; это преднамеренно. Поэтому следует учитывать факторы, которые привели к решению отображать приложение на экране, а не на карте. В результате карты, которые вы создаете, сохраняете и делитесь ими, будут корректно работать на всех платформах, а пользователи, у которых нет этого приложения, по-прежнему смогут получать к ним доступ и использовать их.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Map & Draw - Рисовать на карте (Мод, Unlocked) v3.0.1 MOD APK

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Скачать Map & Draw - Рисовать на карте (Мод, Unlocked) 4 Мб Ссылка 2 4 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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