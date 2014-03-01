Описание

Чувствуете, что глядя на одни и те же старые булавки и метки на карте, через некоторое время надоедает? Хотите иметь полный контроль над земным шаром? Планируете ли вы добавить свой штрих, закрасив его? Вы думали о том, чтобы сказать кому-то, кого вы знаете, куда вы собираетесь? Или вы можете выделить определенные области карты.





Рисование на карте, а затем показ ее своим приятелям — это современная форма социализации, известная как «Карта и рисование». Вы можете рисовать все, что вам нравится; как вам нравится. Программное обеспечение является вершиной в своем роде, предлагая множество инструментов для создания подробных карт. Вы можете публиковать свои рисунки карт или сохранять их в тайне, используя выбранные вами приложения для социальных сетей.





Пользователи могут добавлять примечания к карте, чтобы помочь другим найти наиболее эффективный маршрут. Кроме того, вы можете использовать их для поиска адресов и планирования маршрутов. Они помогают своим приятелям находить места, делая заметки и рисуя на картах. Водяной знак полностью отсутствует в этом приложении. Карта готова для мгновенной загрузки или обмена, когда вы закончите режиссуру. Младшие дети могут легко рисовать или рисовать на карте. Используя карту, вы можете документировать и рассказывать о своих приключениях.





Многие пользователи жалуются, что теряют контроль над картой после перехода в режим рисования. Это сделано специально, так как экран служит поверхностью для рисования, а не фактической картой. Из-за этого не имеет значения, позволяет ли приложение перетаскивать карту во время рисования; вы не рисуете на карте. Это не случайное поведение; это преднамеренно. Поэтому следует учитывать факторы, которые привели к решению отображать приложение на экране, а не на карте. В результате карты, которые вы создаете, сохраняете и делитесь ими, будут корректно работать на всех платформах, а пользователи, у которых нет этого приложения, по-прежнему смогут получать к ним доступ и использовать их.