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Пульт для LG TV (Мод, Unlocked)

Пульт для LG TV (Мод, Unlocked) 1.8.8

Управляй телевизором LG со смартфона — удобно, быстро и без лишних кнопок
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Версия:
1.8.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BoostVision
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 19:26
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 76 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Пульт для LG TV — это удобное приложение для управления телевизорами LG через Wi-Fi, работающее как полноценный пульт прямо на твоём телефоне или планшете. Каждые 5 минут ты можешь переключать каналы, регулировать звук, запускать любимые приложения или просто быстро выключить телевизор, не вставая с дивана. Поддерживаются все базовые функции пульта: навигация по меню, выбор источников, управление воспроизведением и многое другое — удобно и без задержек.


Приложение работает с моделями LG Smart TV, начиная с 2012 года, включая OLED, WebOS, Netcast и другие. Поддерживается зеркалирование экрана, трансляция локальных видео и фото в хорошем качестве, а также быстрый доступ к избранным приложениям. Каждый смартфон становится "умным пультом", а настройка занимает меньше минуты. Больше не нужно искать пульт под подушкой — просто возьми телефон и управляй всем, как тебе удобно.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Пульт для LG TV (Мод, Unlocked) v1.8.8 MOD APK

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Скачать Пульт для LG TV (Мод, Unlocked) 76 Мб Ссылка 2 76 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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