Описание

Пульт для LG TV — это удобное приложение для управления телевизорами LG через Wi-Fi, работающее как полноценный пульт прямо на твоём телефоне или планшете. Каждые 5 минут ты можешь переключать каналы, регулировать звук, запускать любимые приложения или просто быстро выключить телевизор, не вставая с дивана. Поддерживаются все базовые функции пульта: навигация по меню, выбор источников, управление воспроизведением и многое другое — удобно и без задержек.





Приложение работает с моделями LG Smart TV, начиная с 2012 года, включая OLED, WebOS, Netcast и другие. Поддерживается зеркалирование экрана, трансляция локальных видео и фото в хорошем качестве, а также быстрый доступ к избранным приложениям. Каждый смартфон становится "умным пультом", а настройка занимает меньше минуты. Больше не нужно искать пульт под подушкой — просто возьми телефон и управляй всем, как тебе удобно.