Пульт для LG TV (Мод, Unlocked) 1.8.8
Управляй телевизором LG со смартфона — удобно, быстро и без лишних кнопок
Пульт для LG TV — это удобное приложение для управления телевизорами LG через Wi-Fi, работающее как полноценный пульт прямо на твоём телефоне или планшете. Каждые 5 минут ты можешь переключать каналы, регулировать звук, запускать любимые приложения или просто быстро выключить телевизор, не вставая с дивана. Поддерживаются все базовые функции пульта: навигация по меню, выбор источников, управление воспроизведением и многое другое — удобно и без задержек.
Приложение работает с моделями LG Smart TV, начиная с 2012 года, включая OLED, WebOS, Netcast и другие. Поддерживается зеркалирование экрана, трансляция локальных видео и фото в хорошем качестве, а также быстрый доступ к избранным приложениям. Каждый смартфон становится "умным пультом", а настройка занимает меньше минуты. Больше не нужно искать пульт под подушкой — просто возьми телефон и управляй всем, как тебе удобно.
Премиум разблокирован
Скачать Пульт для LG TV (Мод, Unlocked) v1.8.8 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.