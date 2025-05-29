SmartCut, AI Видео Редактор (Мод, Unlocked) 1.0.84
Обрезай, склеивай, замедляй и добавляй музыку — всё прямо в телефоне
SmartCut, AI Видео Редактор — это удобный видеоредактор для Android с ИИ‑функциями и поддержкой HD. Каждые пять минут ты можешь склеить ролик, наложить музыку, добавить текст или эффекты. Поддерживается редактирование как видео, так и фото, а также создание коллажей и слайд-шоу. Интерфейс простой — даже если никогда не монтировал, разберёшься быстро.
Внутри есть медленные переходы, фильтры, анимации, AI-инструменты и шаблоны. Поддерживается экспорт в высоком качестве, а ролики можно сразу публиковать в соцсетях. Также доступны функции фоторедактора, обрезка, ускорение, добавление субтитров. Работает офлайн, без регистрации, бесплатно — донат опционален. Если нужен редактор "всё в одном", который реально не тормозит — SmartCut справляется.
Премиум разблокирован
Скачать SmartCut, AI Видео Редактор (Мод, Unlocked) v1.0.84 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.