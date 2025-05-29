Описание

SmartCut, AI Видео Редактор — это удобный видеоредактор для Android с ИИ‑функциями и поддержкой HD. Каждые пять минут ты можешь склеить ролик, наложить музыку, добавить текст или эффекты. Поддерживается редактирование как видео, так и фото, а также создание коллажей и слайд-шоу. Интерфейс простой — даже если никогда не монтировал, разберёшься быстро.





Внутри есть медленные переходы, фильтры, анимации, AI-инструменты и шаблоны. Поддерживается экспорт в высоком качестве, а ролики можно сразу публиковать в соцсетях. Также доступны функции фоторедактора, обрезка, ускорение, добавление субтитров. Работает офлайн, без регистрации, бесплатно — донат опционален. Если нужен редактор "всё в одном", который реально не тормозит — SmartCut справляется.