android-1.ru / Программы / Видео плееры/редакторы / SmartCut, AI Видео Редактор (Мод, Unlocked)
SmartCut, AI Видео Редактор (Мод, Unlocked)

SmartCut, AI Видео Редактор (Мод, Unlocked) 1.0.84

Обрезай, склеивай, замедляй и добавляй музыку — всё прямо в телефоне
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.84
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Airport Flights Status™
Категория:
Видео плееры/редакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:51
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

SmartCut, AI Видео Редактор — это удобный видеоредактор для Android с ИИ‑функциями и поддержкой HD. Каждые пять минут ты можешь склеить ролик, наложить музыку, добавить текст или эффекты. Поддерживается редактирование как видео, так и фото, а также создание коллажей и слайд-шоу. Интерфейс простой — даже если никогда не монтировал, разберёшься быстро.


Внутри есть медленные переходы, фильтры, анимации, AI-инструменты и шаблоны. Поддерживается экспорт в высоком качестве, а ролики можно сразу публиковать в соцсетях. Также доступны функции фоторедактора, обрезка, ускорение, добавление субтитров. Работает офлайн, без регистрации, бесплатно — донат опционален. Если нужен редактор "всё в одном", который реально не тормозит — SmartCut справляется.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать SmartCut, AI Видео Редактор (Мод, Unlocked) v1.0.84 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать SmartCut, AI Видео Редактор (Мод, Unlocked) 65 Мб Ссылка 2 65 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Buzo - Video Status (Мод, Unlocked)
Buzo - Video Status (Мод, Unlocked)
Version: 8.1
PDF конвертер AI файл документ (Мод, Unlocked)
PDF конвертер AI файл документ (Мод, Unlocked)
Version: 251
GPS-камера：фото с координатами (Мод, Unlocked)
GPS-камера：фото с координатами (Мод, Unlocked)
Version: 4.0.5
Sky Tonight - Карта созвездий (Мод, Unlocked)
Sky Tonight - Карта созвездий (Мод, Unlocked)
Version: 2.2.0
Телевизионный пульт (Мод, Unlocked)
Телевизионный пульт (Мод, Unlocked)
Version: 2.9.1
dream Player IPTV (Мод, Unlocked)
dream Player IPTV (Мод, Unlocked)
Version: 7.0.2
IPTV плеер: смотрите живое ТВ (Мод, Unlocked)
IPTV плеер: смотрите живое ТВ (Мод, Unlocked)
Version: 1.5.7
Скачать видео с пинтереста (Мод, Premium Unlocked)
Скачать видео с пинтереста (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.10.0

Отзывы о SmartCut, AI Видео Редактор (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив