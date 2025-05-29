Buzo - Video Status (Мод, Unlocked) 8.1
Выбирай статус по настроению, скачивай клипы или создай свой за минуту
Buzo - Video Status — это приложение с короткими лирическими видео, которые можно сохранить, поделиться или переделать под себя. Каждые пять минут ты листаешь подборку, находишь клип под настроение — грусть, любовь, мотивация — и либо скачиваешь, либо делаешь свой ролик из личных фото. Всё быстро и без лишних шагов.
Видео уже разбиты по категориям, так что не нужно долго искать. Есть встроенный редактор, поддержка шрифтов, фильтров и музыки. Получается ролик, который можно сразу отправить в сторис или поставить как статус. Работает офлайн, загрузка быстрая, интерфейс простой. В Buzo главное — эмоция и удобство. Захотел — нашёл, нажал, готово.
Премиум разблокирован
Скачать Buzo - Video Status (Мод, Unlocked) v8.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.