Описание

Buzo - Video Status — это приложение с короткими лирическими видео, которые можно сохранить, поделиться или переделать под себя. Каждые пять минут ты листаешь подборку, находишь клип под настроение — грусть, любовь, мотивация — и либо скачиваешь, либо делаешь свой ролик из личных фото. Всё быстро и без лишних шагов.





Видео уже разбиты по категориям, так что не нужно долго искать. Есть встроенный редактор, поддержка шрифтов, фильтров и музыки. Получается ролик, который можно сразу отправить в сторис или поставить как статус. Работает офлайн, загрузка быстрая, интерфейс простой. В Buzo главное — эмоция и удобство. Захотел — нашёл, нажал, готово.