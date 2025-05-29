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Buzo - Video Status (Мод, Unlocked)

Buzo - Video Status (Мод, Unlocked) 8.1

Выбирай статус по настроению, скачивай клипы или создай свой за минуту
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Версия:
8.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
status world
Категория:
Программы / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Сегодня, 17:46
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 44 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Buzo - Video Status — это приложение с короткими лирическими видео, которые можно сохранить, поделиться или переделать под себя. Каждые пять минут ты листаешь подборку, находишь клип под настроение — грусть, любовь, мотивация — и либо скачиваешь, либо делаешь свой ролик из личных фото. Всё быстро и без лишних шагов.


Видео уже разбиты по категориям, так что не нужно долго искать. Есть встроенный редактор, поддержка шрифтов, фильтров и музыки. Получается ролик, который можно сразу отправить в сторис или поставить как статус. Работает офлайн, загрузка быстрая, интерфейс простой. В Buzo главное — эмоция и удобство. Захотел — нашёл, нажал, готово.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Buzo - Video Status (Мод, Unlocked) v8.1 MOD APK

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Скачать Buzo - Video Status (Мод, Unlocked) 44 Мб Ссылка 2 44 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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