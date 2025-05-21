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Скачать видео с пинтереста (Мод, Premium Unlocked)

Скачать видео с пинтереста (Мод, Premium Unlocked) 1.10.0

Сохраняй фото и видео из Pinterest в два нажатия — быстро, просто, без лишнего
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Версия:
1.10.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Spaple
Категория:
Программы / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Сегодня, 17:20
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 22 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Pinget — это суперудобное приложение для скачивания контента из Pinterest. Каждые 5 минут ты можешь сохранять вдохновляющие пины — без копирования ссылок и лишних движений. Всё, что нужно: нажать кнопку «Поделиться» и выбрать Pinget. Загрузка начнётся автоматически. Фото, видео и другой медиа-контент моментально окажется в твоём телефоне — готов к использованию или пересылке в другие приложения.


В Pinget сочетаются двухшаговая загрузка, чистый интерфейс и стабильная работа с Pinterest. Просматривай сохранённые пины в удобной галерее, сортируй контент и делись им без усилий. Работает быстро, не требует входа в Pinterest, не перегружен рекламой. Если ты регулярно сохраняешь вдохновение с Pinterest, Pinget — именно тот помощник, который сэкономит тебе массу времени. Нажал — и пин у тебя.









Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Скачать видео с пинтереста (Мод, Premium Unlocked) v1.10.0 MOD APK

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Скачать Скачать видео с пинтереста (Мод, Premium Unlocked) 22 МБ Ссылка 2 22 МБ

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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