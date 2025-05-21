Описание

Pinget — это суперудобное приложение для скачивания контента из Pinterest. Каждые 5 минут ты можешь сохранять вдохновляющие пины — без копирования ссылок и лишних движений. Всё, что нужно: нажать кнопку «Поделиться» и выбрать Pinget. Загрузка начнётся автоматически. Фото, видео и другой медиа-контент моментально окажется в твоём телефоне — готов к использованию или пересылке в другие приложения.





В Pinget сочетаются двухшаговая загрузка, чистый интерфейс и стабильная работа с Pinterest. Просматривай сохранённые пины в удобной галерее, сортируй контент и делись им без усилий. Работает быстро, не требует входа в Pinterest, не перегружен рекламой. Если ты регулярно сохраняешь вдохновение с Pinterest, Pinget — именно тот помощник, который сэкономит тебе массу времени. Нажал — и пин у тебя.



























