Скачать видео с пинтереста (Мод, Premium Unlocked) 1.10.0
Сохраняй фото и видео из Pinterest в два нажатия — быстро, просто, без лишнего
Pinget — это суперудобное приложение для скачивания контента из Pinterest. Каждые 5 минут ты можешь сохранять вдохновляющие пины — без копирования ссылок и лишних движений. Всё, что нужно: нажать кнопку «Поделиться» и выбрать Pinget. Загрузка начнётся автоматически. Фото, видео и другой медиа-контент моментально окажется в твоём телефоне — готов к использованию или пересылке в другие приложения.
В Pinget сочетаются двухшаговая загрузка, чистый интерфейс и стабильная работа с Pinterest. Просматривай сохранённые пины в удобной галерее, сортируй контент и делись им без усилий. Работает быстро, не требует входа в Pinterest, не перегружен рекламой. Если ты регулярно сохраняешь вдохновение с Pinterest, Pinget — именно тот помощник, который сэкономит тебе массу времени. Нажал — и пин у тебя.
Премиум разблокирован
Скачать Скачать видео с пинтереста (Мод, Premium Unlocked) v1.10.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.