Summarify: AI Video Summarizer 1.6.2
Быстро понял — быстро сделал: видео больше не тормозят процесс
Версия:
1.6.2
Требования:
Android 10
Разработчик:
GODHITECH JSC
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:17
Возраст:
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание
Summarify: AI Video Summarizer — это как иметь личного помощника, который смотрит видео за тебя и выдает только суть. Лекции, подкасты, совещания — неважно, сколько там часов воды. Summarify быстро прогоняет всё через ИИ-фильтр и выдаёт короткий, по делу, итог. И ты не тратишь время впустую, а сразу получаешь нужную информацию, как будто перемотал к самому важному моменту.
Особенно кайфово, что Summarify: AI Video Summarizer не теряет смысла даже в сложных темах. Приложение адаптирует сводки под твои цели: нужно ли просто понять суть или вникнуть чуть глубже — выбор за тобой. Теперь продуктивность — это не просто слово, а рабочий режим. Не смотри долго — смотри умно.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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