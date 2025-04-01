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Summarify: AI Video Summarizer (Мод, Unlocked)

Summarify: AI Video Summarizer 1.6.2

Unlocked

Быстро понял — быстро сделал: видео больше не тормозят процесс
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Версия:
1.6.2
Требования:
Android 10
Разработчик:
GODHITECH JSC
Категория:
Программы / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Summarify: AI Video Summarizer — это как иметь личного помощника, который смотрит видео за тебя и выдает только суть. Лекции, подкасты, совещания — неважно, сколько там часов воды. Summarify быстро прогоняет всё через ИИ-фильтр и выдаёт короткий, по делу, итог. И ты не тратишь время впустую, а сразу получаешь нужную информацию, как будто перемотал к самому важному моменту.


Особенно кайфово, что Summarify: AI Video Summarizer не теряет смысла даже в сложных темах. Приложение адаптирует сводки под твои цели: нужно ли просто понять суть или вникнуть чуть глубже — выбор за тобой. Теперь продуктивность — это не просто слово, а рабочий режим. Не смотри долго — смотри умно.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Summarify: AI Video Summarizer (Мод, Unlocked) v1.6.2 MOD APK

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Скачать Summarify: AI Video Summarizer (Мод, Unlocked) 16 Мб Ссылка 2 16 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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