Описание

Summarify: AI Video Summarizer — это как иметь личного помощника, который смотрит видео за тебя и выдает только суть. Лекции, подкасты, совещания — неважно, сколько там часов воды. Summarify быстро прогоняет всё через ИИ-фильтр и выдаёт короткий, по делу, итог. И ты не тратишь время впустую, а сразу получаешь нужную информацию, как будто перемотал к самому важному моменту.





Особенно кайфово, что Summarify: AI Video Summarizer не теряет смысла даже в сложных темах. Приложение адаптирует сводки под твои цели: нужно ли просто понять суть или вникнуть чуть глубже — выбор за тобой. Теперь продуктивность — это не просто слово, а рабочий режим. Не смотри долго — смотри умно.