Video Downloader - Video Saver (Мод, Unlocked) 1.5.8
Управляйте мультимедийным контентом с максимальной эффективностью
Video Downloader - Video Saver – это универсальное решение для загрузки видео, историй, фотографий и музыки из ваших любимых социальных сетей. Наслаждайтесь молниеносной скоростью загрузки HD-видео и историй, а также удобством автоматических и пакетных загрузок – просто разместите ссылку или поделитесь контентом, и загрузка начнется мгновенно.
Поддержка множества форматов – от mp3, m4a, mp4 до mov, avi, wmv, а также документов, таких как doc, xls, pdf, txt и dsb – позволяет сохранять любой контент в нужном виде. Личная папка с защитой паролем обеспечивает конфиденциальность загруженных файлов, а встроенный HD-видеоплеер позволяет наслаждаться просмотром видео в автономном режиме в любое время. Попробуйте Video Downloader - Video Saver и управляйте вашим мультимедийным контентом легко и быстро!
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer