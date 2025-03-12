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Video Downloader - Video Saver (Мод, Unlocked)

Video Downloader - Video Saver (Мод, Unlocked) 1.5.8

Управляйте мультимедийным контентом с максимальной эффективностью
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Версия:
1.5.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GetItDone
Категория:
Программы / Видео плееры/редакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Video Downloader - Video Saver – это универсальное решение для загрузки видео, историй, фотографий и музыки из ваших любимых социальных сетей. Наслаждайтесь молниеносной скоростью загрузки HD-видео и историй, а также удобством автоматических и пакетных загрузок – просто разместите ссылку или поделитесь контентом, и загрузка начнется мгновенно.


Поддержка множества форматов – от mp3, m4a, mp4 до mov, avi, wmv, а также документов, таких как doc, xls, pdf, txt и dsb – позволяет сохранять любой контент в нужном виде. Личная папка с защитой паролем обеспечивает конфиденциальность загруженных файлов, а встроенный HD-видеоплеер позволяет наслаждаться просмотром видео в автономном режиме в любое время. Попробуйте Video Downloader - Video Saver и управляйте вашим мультимедийным контентом легко и быстро!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Video Downloader - Video Saver (Мод, Unlocked) 48 Мб Ссылка 2 48 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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