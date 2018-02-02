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HDx Video Player все форматы (Мод, Unlocked)

HDx Video Player все форматы (Мод, Unlocked) 1.0.126

Универсальный видеоплеер для всех форматов
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Версия:
1.0.126
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Photo editor & Video editor - Merger IO
Категория:
Видео плееры/редакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
50
Скриншоты
Описание

HDx Video Player: Все форматы — это мощный и многофункциональный видеоплеер, который поддерживает воспроизведение любых форматов, включая MP4, MOV, MKV, FLV, 8K и многие другие. Благодаря высокому качеству видео, защите личных файлов и множеству функций, приложение предлагает уникальный опыт для просмотра контента как онлайн, так и оффлайн.


Ключевые возможности включают настройку скорости воспроизведения, поддержку субтитров, воспроизведение в всплывающем окне, встроенный загрузчик видео и потоковую передачу через Chromecast. С функцией защиты личной папки вы можете быть уверены, что ваши видео останутся приватными. HDx Video Player — это идеальный выбор для тех, кто ищет универсальное решение для воспроизведения и управления мультимедиа.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать HDx Video Player все форматы (Мод, Unlocked) v1.0.126 MOD APK

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Скачать HDx Video Player все форматы (Мод, Unlocked) 25 Мб Ссылка 2 25 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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