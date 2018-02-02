Описание

HDx Video Player: Все форматы — это мощный и многофункциональный видеоплеер, который поддерживает воспроизведение любых форматов, включая MP4, MOV, MKV, FLV, 8K и многие другие. Благодаря высокому качеству видео, защите личных файлов и множеству функций, приложение предлагает уникальный опыт для просмотра контента как онлайн, так и оффлайн.





Ключевые возможности включают настройку скорости воспроизведения, поддержку субтитров, воспроизведение в всплывающем окне, встроенный загрузчик видео и потоковую передачу через Chromecast. С функцией защиты личной папки вы можете быть уверены, что ваши видео останутся приватными. HDx Video Player — это идеальный выбор для тех, кто ищет универсальное решение для воспроизведения и управления мультимедиа.