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TrackChecker Mobile (Мод, Unlocked)

TrackChecker Mobile (Мод, Unlocked) 2.28.3

Универсальное приложение для отслеживания посылок
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Версия:
2.28.3
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
MetalSoft
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 16:45
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
60
Скриншоты
Описание

TrackChecker Mobile — это удобный инструмент для тех, кто часто получает или отправляет посылки. Приложение поддерживает более 1300 почтовых и курьерских служб из 200+ стран, включая Россию, США, Китай и страны Европы. Здесь вы сможете отслеживать неограниченное количество отправлений и получать уведомления о любых изменениях их статусов.


Уникальная функция — возможность проверки одного трек-номера сразу в нескольких службах, а также настройка частоты обновлений под ваши нужды. Приложение предлагает простой интерфейс, автоматические уведомления и даже подсчёт дней в пути, что помогает не пропустить важные сроки. TrackChecker Mobile — ваш идеальный помощник для контроля всех доставок!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать TrackChecker Mobile (Мод, Unlocked) v2.28.3 MOD APK

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Скачать TrackChecker Mobile (Мод, Unlocked) 16 Мб Ссылка 2 16 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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