TrackChecker Mobile (Мод, Unlocked) 2.28.3
Универсальное приложение для отслеживания посылок
TrackChecker Mobile — это удобный инструмент для тех, кто часто получает или отправляет посылки. Приложение поддерживает более 1300 почтовых и курьерских служб из 200+ стран, включая Россию, США, Китай и страны Европы. Здесь вы сможете отслеживать неограниченное количество отправлений и получать уведомления о любых изменениях их статусов.
Уникальная функция — возможность проверки одного трек-номера сразу в нескольких службах, а также настройка частоты обновлений под ваши нужды. Приложение предлагает простой интерфейс, автоматические уведомления и даже подсчёт дней в пути, что помогает не пропустить важные сроки. TrackChecker Mobile — ваш идеальный помощник для контроля всех доставок!
Премиум разблокирован
Скачать TrackChecker Mobile (Мод, Unlocked) v2.28.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.