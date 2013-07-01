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Тренировки дома: Фитнес (Мод, Unlocked)

Тренировки дома: Фитнес (Мод, Unlocked) 1.2.1

Тренируйтесь эффективно дома
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Версия:
1.2.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
EZ Health
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 51 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
128
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Описание

Приложение "Тренировки дома" — это ваш персональный фитнес-тренер, созданный для достижения любых целей: от наращивания мышц до снижения веса и общего укрепления здоровья. Вам больше не нужно посещать тренажерный зал или использовать сложное оборудование — достаточно немного места у себя дома!


Планируйте ежедневные тренировки, адаптированные под ваши цели и нужды. Выбирайте комплексы для пресса, ягодиц, ног, рук или всего тела. Экспертно разработанные программы помогут вам достичь заметных результатов всего за 4 недели. Независимо от уровня подготовки, "Тренировки дома" предлагает эффективные, безопасные и доступные занятия, которые преобразят ваше тело и зарядят энергией.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Тренировки дома: Фитнес (Мод, Unlocked) v1.2.1 MOD APK

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Скачать Тренировки дома: Фитнес (Мод, Unlocked) 51 Мб Ссылка 2 51 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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