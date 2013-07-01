Версия:
1.2.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
EZ Health
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 51 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
128
Описание
Приложение "Тренировки дома" — это ваш персональный фитнес-тренер, созданный для достижения любых целей: от наращивания мышц до снижения веса и общего укрепления здоровья. Вам больше не нужно посещать тренажерный зал или использовать сложное оборудование — достаточно немного места у себя дома!
Планируйте ежедневные тренировки, адаптированные под ваши цели и нужды. Выбирайте комплексы для пресса, ягодиц, ног, рук или всего тела. Экспертно разработанные программы помогут вам достичь заметных результатов всего за 4 недели. Независимо от уровня подготовки, "Тренировки дома" предлагает эффективные, безопасные и доступные занятия, которые преобразят ваше тело и зарядят энергией.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Тренировки дома: Фитнес (Мод, Unlocked) v1.2.1 MOD APK
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