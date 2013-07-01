Описание

Приложение "Тренировки дома" — это ваш персональный фитнес-тренер, созданный для достижения любых целей: от наращивания мышц до снижения веса и общего укрепления здоровья. Вам больше не нужно посещать тренажерный зал или использовать сложное оборудование — достаточно немного места у себя дома!





Планируйте ежедневные тренировки, адаптированные под ваши цели и нужды. Выбирайте комплексы для пресса, ягодиц, ног, рук или всего тела. Экспертно разработанные программы помогут вам достичь заметных результатов всего за 4 недели. Независимо от уровня подготовки, "Тренировки дома" предлагает эффективные, безопасные и доступные занятия, которые преобразят ваше тело и зарядят энергией.