Фитнес тренировки в зале, дома (Мод, Unlocked) v2.20.6
Создай форму мечты: 3D-тренировки, дневник, онлайн-тренеры дома и зала
Fitness Online — мобильный фитнес-клуб в кармане. Запускаешь приложение, выбираешь цель — похудеть, накачать пресс или набрать массу — и сразу получаешь динамичную программу. Каждые пять минут ты повторяешь 3D-движения под счёт, отмечаешь подход в трекере и видишь, как заполняется кольцо дневной активности. Камера перевернулась? Просто поверни телефон, а голос тренера подбадривает: ещё два повторения, и результат ближе.
Раскрывай потенциал: каталог из 700 3D-упражнений показывает угол и мышцу, а алгоритм сам считает подходы и отдых. Веди личный дневник тренировок и питания, следи за калориями и графиком веса, делись успехами в ленте клуба и получай советы мастеров. Хочешь контроля? Найди онлайн-тренера, подключись к видеочату и получи корректировку техники в реальном времени. Оффлайн-режим и напоминания о воде помогут держать курс — скачай и начни путь к новой форме!
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.