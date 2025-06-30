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Фитнес тренировки в зале, дома (Мод, Unlocked)

Фитнес тренировки в зале, дома (Мод, Unlocked) v2.20.6

Создай форму мечты: 3D-тренировки, дневник, онлайн-тренеры дома и зала

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Версия:
2.20.6
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
FITNESS ONLINE LLC
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 19:08
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
13
Описание

Fitness Online — мобильный фитнес-клуб в кармане. Запускаешь приложение, выбираешь цель — похудеть, накачать пресс или набрать массу — и сразу получаешь динамичную программу. Каждые пять минут ты повторяешь 3D-движения под счёт, отмечаешь подход в трекере и видишь, как заполняется кольцо дневной активности. Камера перевернулась? Просто поверни телефон, а голос тренера подбадривает: ещё два повторения, и результат ближе.


Раскрывай потенциал: каталог из 700 3D-упражнений показывает угол и мышцу, а алгоритм сам считает подходы и отдых. Веди личный дневник тренировок и питания, следи за калориями и графиком веса, делись успехами в ленте клуба и получай советы мастеров. Хочешь контроля? Найди онлайн-тренера, подключись к видеочату и получи корректировку техники в реальном времени. Оффлайн-режим и напоминания о воде помогут держать курс — скачай и начни путь к новой форме!


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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Фитнес тренировки в зале, дома (Мод, Unlocked) 68 Мб Ссылка 2 68 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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