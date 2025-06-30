Описание

Fitness Online — мобильный фитнес-клуб в кармане. Запускаешь приложение, выбираешь цель — похудеть, накачать пресс или набрать массу — и сразу получаешь динамичную программу. Каждые пять минут ты повторяешь 3D-движения под счёт, отмечаешь подход в трекере и видишь, как заполняется кольцо дневной активности. Камера перевернулась? Просто поверни телефон, а голос тренера подбадривает: ещё два повторения, и результат ближе.





Раскрывай потенциал: каталог из 700 3D-упражнений показывает угол и мышцу, а алгоритм сам считает подходы и отдых. Веди личный дневник тренировок и питания, следи за калориями и графиком веса, делись успехами в ленте клуба и получай советы мастеров. Хочешь контроля? Найди онлайн-тренера, подключись к видеочату и получи корректировку техники в реальном времени. Оффлайн-режим и напоминания о воде помогут держать курс — скачай и начни путь к новой форме!