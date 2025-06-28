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OKOK·International (Мод, Unlocked)

OKOK·International (Мод, Unlocked) v3.1.46

Проверь вес, воду, мышцы и получай советы каждый день со смарт-весов

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Версия:
3.1.46
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Shenzhen Careyou Health Science and Technology Co
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Сегодня, 16:30
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Встаёшь на Bluetooth-весы, смотришь как экран мигом вываливает чиселки: килограммы, процент жира, воды, мышц и костей — всё летит прямиком в OKOK·International. Каждые пять минут можешь повторить ритуал, чтобы увидеть, как стрелка тренда ползёт вверх или вниз. Приложение хранит историю, подсказывает норму и мотивирует не пропускать завтрак. Тренд в один клик — и уже хочется пройти лишний круг.


Дальше приложение разбирает до 13 показателей тела и строит цветные диаграммы: где лишний жир, а где нехватка воды. Алгоритм выдаёт персональные советы по спорту, еде и сну, а умные напоминания подталкивают взвеситься снова. Можно синхронизировать данные с Google Fit, экспортировать отчёт врачу, а офлайн-режим сохранит всё до сети. Рекламы нет, подписка не нужна — скачай, встань на весы и дай телефону стать твоим тренером.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать OKOK·International (Мод, Unlocked) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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