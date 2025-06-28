Описание

Встаёшь на Bluetooth-весы, смотришь как экран мигом вываливает чиселки: килограммы, процент жира, воды, мышц и костей — всё летит прямиком в OKOK·International. Каждые пять минут можешь повторить ритуал, чтобы увидеть, как стрелка тренда ползёт вверх или вниз. Приложение хранит историю, подсказывает норму и мотивирует не пропускать завтрак. Тренд в один клик — и уже хочется пройти лишний круг.





Дальше приложение разбирает до 13 показателей тела и строит цветные диаграммы: где лишний жир, а где нехватка воды. Алгоритм выдаёт персональные советы по спорту, еде и сну, а умные напоминания подталкивают взвеситься снова. Можно синхронизировать данные с Google Fit, экспортировать отчёт врачу, а офлайн-режим сохранит всё до сети. Рекламы нет, подписка не нужна — скачай, встань на весы и дай телефону стать твоим тренером.