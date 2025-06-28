OKOK·International (Мод, Unlocked) v3.1.46
Проверь вес, воду, мышцы и получай советы каждый день со смарт-весов
Встаёшь на Bluetooth-весы, смотришь как экран мигом вываливает чиселки: килограммы, процент жира, воды, мышц и костей — всё летит прямиком в OKOK·International. Каждые пять минут можешь повторить ритуал, чтобы увидеть, как стрелка тренда ползёт вверх или вниз. Приложение хранит историю, подсказывает норму и мотивирует не пропускать завтрак. Тренд в один клик — и уже хочется пройти лишний круг.
Дальше приложение разбирает до 13 показателей тела и строит цветные диаграммы: где лишний жир, а где нехватка воды. Алгоритм выдаёт персональные советы по спорту, еде и сну, а умные напоминания подталкивают взвеситься снова. Можно синхронизировать данные с Google Fit, экспортировать отчёт врачу, а офлайн-режим сохранит всё до сети. Рекламы нет, подписка не нужна — скачай, встань на весы и дай телефону стать твоим тренером.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.