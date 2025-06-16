Ride with GPS: Bike Navigation (Мод, Unlocked) 3.9.6
Всегда правильный поворот навигатор для велопрогулок и тренировок в пути
Ride with GPS — велосипедный навигатор для городских улиц и лесных серпантинов сразу задаёт темп: ты открываешь маршрут, втыкаешь телефон на руль и мчишь. Каждые пять минут экран подмигивает новой подсказкой, а голос говорит, когда крутить направо. Приложение параллельно пишет трек, считает пульс и показывает ETA, так что на подъёме ты знаешь, успеешь ли к кофе. Попробуй свернуть — и тепловая карта подскажет тропку, скрытую от машин.
Раскрой карту сообщества и увидишь тысячи готовых треков; выбери один или создай свой — конструктор сразу покажет профиль высоты и приблизит финиш. Голосовая навигация ведёт даже без сети, а офлайн карты экономят батарею на марафоне. Подключи Bluetooth-датчики, собирай скорость, каденс и мощность, чтобы следить за приростом формы. Сезонные задания, автоматическая синхронизация с веб-версией и кроссплатформенный лайв-трек зовут кататься снова — ставь приложение и крути педали.
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Установка
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Формат
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.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.