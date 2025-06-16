Описание

Ride with GPS — велосипедный навигатор для городских улиц и лесных серпантинов сразу задаёт темп: ты открываешь маршрут, втыкаешь телефон на руль и мчишь. Каждые пять минут экран подмигивает новой подсказкой, а голос говорит, когда крутить направо. Приложение параллельно пишет трек, считает пульс и показывает ETA, так что на подъёме ты знаешь, успеешь ли к кофе. Попробуй свернуть — и тепловая карта подскажет тропку, скрытую от машин.





Раскрой карту сообщества и увидишь тысячи готовых треков; выбери один или создай свой — конструктор сразу покажет профиль высоты и приблизит финиш. Голосовая навигация ведёт даже без сети, а офлайн карты экономят батарею на марафоне. Подключи Bluetooth-датчики, собирай скорость, каденс и мощность, чтобы следить за приростом формы. Сезонные задания, автоматическая синхронизация с веб-версией и кроссплатформенный лайв-трек зовут кататься снова — ставь приложение и крути педали.