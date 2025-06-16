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Ride with GPS: Bike Navigation (Мод, Unlocked)

Ride with GPS: Bike Navigation (Мод, Unlocked) 3.9.6

Всегда правильный поворот навигатор для велопрогулок и тренировок в пути
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Версия:
3.9.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ride with GPS
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Сегодня, 00:45
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 37 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Ride with GPS — велосипедный навигатор для городских улиц и лесных серпантинов сразу задаёт темп: ты открываешь маршрут, втыкаешь телефон на руль и мчишь. Каждые пять минут экран подмигивает новой подсказкой, а голос говорит, когда крутить направо. Приложение параллельно пишет трек, считает пульс и показывает ETA, так что на подъёме ты знаешь, успеешь ли к кофе. Попробуй свернуть — и тепловая карта подскажет тропку, скрытую от машин.


Раскрой карту сообщества и увидишь тысячи готовых треков; выбери один или создай свой — конструктор сразу покажет профиль высоты и приблизит финиш. Голосовая навигация ведёт даже без сети, а офлайн карты экономят батарею на марафоне. Подключи Bluetooth-датчики, собирай скорость, каденс и мощность, чтобы следить за приростом формы. Сезонные задания, автоматическая синхронизация с веб-версией и кроссплатформенный лайв-трек зовут кататься снова — ставь приложение и крути педали.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Ride with GPS: Bike Navigation (Мод, Unlocked) v3.9.6 MOD APK

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Скачать Ride with GPS: Bike Navigation (Мод, Unlocked) 37 Мб Ссылка 2 37 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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