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Пресс за 30 дней дома (Мод, Premium Unlocked)

Пресс за 30 дней дома (Мод, Premium Unlocked) 3.08

Тренируй пресс дома — без зала, без диет, всего за 30 дней
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Версия:
3.08
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
AxiomRun
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Сегодня, 16:38
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Six Pack за 30 днейЭто фитнес-приложение с пошаговой программой, которая помогает прокачать мышцы живота без абонемента в спортзал. Каждые 5 минут ты выполняешь упражнения с собственным весом: планки, скручивания, подъёмы — с постепенным ростом нагрузки. Всё — у тебя дома, без оборудования. Главное — стабильность и дисциплина. И если держишь темп, результаты не заставят себя ждать.


В Six Pack за 30 дней тебя ждёт плавная 30-дневная программа с нарастающей интенсивностью, ориентированная на реальные цели. Упражнения сопровождаются иллюстрациями, подсказками и таймингом — всё чётко и понятно. Можно отслеживать прогресс, получать напоминания и адаптировать сложность под себя. Работает офлайн, не требует регистрации или скрытых платежей. Хочешь пресс — начинай сегодня. Осталось только сделать первый подход.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Пресс за 30 дней дома (Мод, Premium Unlocked) v3.08 MOD APK

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Скачать Пресс за 30 дней дома (Мод, Premium Unlocked) 18 Мб Ссылка 2 18 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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