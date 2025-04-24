Пресс за 30 дней дома (Мод, Premium Unlocked) 3.08
Тренируй пресс дома — без зала, без диет, всего за 30 дней
Six Pack за 30 дней - Это фитнес-приложение с пошаговой программой, которая помогает прокачать мышцы живота без абонемента в спортзал. Каждые 5 минут ты выполняешь упражнения с собственным весом: планки, скручивания, подъёмы — с постепенным ростом нагрузки. Всё — у тебя дома, без оборудования. Главное — стабильность и дисциплина. И если держишь темп, результаты не заставят себя ждать.
В Six Pack за 30 дней тебя ждёт плавная 30-дневная программа с нарастающей интенсивностью, ориентированная на реальные цели. Упражнения сопровождаются иллюстрациями, подсказками и таймингом — всё чётко и понятно. Можно отслеживать прогресс, получать напоминания и адаптировать сложность под себя. Работает офлайн, не требует регистрации или скрытых платежей. Хочешь пресс — начинай сегодня. Осталось только сделать первый подход.
Премиум разблокирован
Скачать Пресс за 30 дней дома (Мод, Premium Unlocked) v3.08 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.