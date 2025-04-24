Описание

Six Pack за 30 дней - Это фитнес-приложение с пошаговой программой, которая помогает прокачать мышцы живота без абонемента в спортзал. Каждые 5 минут ты выполняешь упражнения с собственным весом: планки, скручивания, подъёмы — с постепенным ростом нагрузки. Всё — у тебя дома, без оборудования. Главное — стабильность и дисциплина. И если держишь темп, результаты не заставят себя ждать.





В Six Pack за 30 дней тебя ждёт плавная 30-дневная программа с нарастающей интенсивностью, ориентированная на реальные цели. Упражнения сопровождаются иллюстрациями, подсказками и таймингом — всё чётко и понятно. Можно отслеживать прогресс, получать напоминания и адаптировать сложность под себя. Работает офлайн, не требует регистрации или скрытых платежей. Хочешь пресс — начинай сегодня. Осталось только сделать первый подход.