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Упражнения для линии челюсти (Мод, Unlocked)

Упражнения для линии челюсти 1.2.4

Unlocked

Добейтесь чётко очерченного подбородка и стройного лица за считанные минуты каждый день
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Версия:
1.2.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Simple Design Ltd.
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 14 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
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Описание

Упражнения для линии челюсти — это эффективное приложение, которое поможет вам достичь устранения двойного подбородка и создать чётко очерченный подбородок всего за 6 минут в день. Независимо от пола, сочетание йоги для лица и проверенных упражнений направлено на укрепление мышц шеи и подбородка, снижение лицевого жира и улучшение контура лица. Каждый курс состоит из анимированных руководств и подробных инструкций, позволяющих правильно выполнять движения и получать максимальный эффект без лишних усилий.


Приложение предлагает разнообразные программы, адаптированные под уровень подготовки — от базовых до продвинутых — которые постепенно повышают нагрузку и помогают отслеживать прогресс. Интуитивный интерфейс и визуальные подсказки делают процесс тренировки понятным и увлекательным. Выполняйте ежедневные упражнения, следите за результатами и наблюдайте, как ваше лицо становится более подтянутым, а линии челюсти — выразительными, без хирургических вмешательств и дорогих процедур. 


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Упражнения для линии челюсти (Мод, Unlocked) v1.2.4 MOD APK

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Скачать Упражнения для линии челюсти (Мод, Unlocked) 14 Мб Ссылка 2 14 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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