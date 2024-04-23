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Shape it UP - Fitness app (Мод, Unlocked)

Shape it UP - Fitness app (Мод, Unlocked) 2.7.4

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Версия:
2.7.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
VGFIT LLC
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 39 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
417

Shape it Up - это инновационное фитнес-приложение, которое поможет вам добиться желаемой физической формы. Оно предлагает широкий спектр упражнений, настроенных под ваш уровень подготовки и цели. С помощью приложения вы сможете создать индивидуальную программу тренировок и следить за ее выполнением. Уникальная особенность Shape it Up заключается в возможности настройки подписок на группы обмена, чтобы получить уникальные рекомендации и поддержку от специалистов.


Пользователям предлагаются индивидуальные рекомендации и советы от команды специалистов, которые помогут вам достичь ваших фитнес-целей. Это приложение идеально подходит как для начинающих, так и для опытных спортсменов благодаря гибкому подходу к тренировкам. Кроме того, это приложение позволяет вам подписываться на группы обмена, что способствует созданию поддерживающего сообщества единомышленников, где вы сможете обмениваться опытом и мотивировать друг друга.


Shape it Up не просто предлагает упражнения, но и создает персонализированный опыт тренировок. Это приложение стимулирует вашу мотивацию и помогает оставаться на пути к достижению желаемой формы. Отличительной чертой является возможность настроить подписку на группы обмена, обеспечивая максимальную адаптацию тренировочного процесса к вашим потребностям и интересам. Shape it Up - ваш надежный гид в мире фитнеса, который подстроится под ваши цели и поможет вам достичь лучших результатов.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Shape it UP - Fitness app (Мод, Unlocked) 2.7.4 взлом

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Скачать Shape it UP - Fitness app (Мод, Unlocked) 39 Мб Ссылка 2 39 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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