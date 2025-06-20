РАДАР ДЕТЕКТОР (PRO) 3.2.39
Speed Camera Radar (PRO) - это надежный партнер для безопасного вождения на дороге. Это приложение предоставляет пользователям доступ к радарной камере, которая помогает отслеживать скорость движения автомобиля и предупреждает о потенциальных опасностях на трассе. Оно оснащено голосовыми оповещениями, делая процесс вождения еще более комфортным и безопасным.
Одна из ключевых особенностей этого приложения - возможность отслеживания поездок и хранения данных о них. Это позволяет пользователям анализировать свое вождение, выявлять опасные моменты и изучать свои привычки на дороге. Благодаря видеозаписям в критических ситуациях, таких как аварии, пользователи могут быстро реагировать и принимать соответствующие меры.
Speed Camera Radar (PRO) предоставляет пользователю более чем просто инструмент для отслеживания скорости. Это надежное средство обеспечения безопасности на дороге, которое сопровождает вас в захватывающих приключениях, обеспечивая при этом комфорт и уверенность за рулем.
Полная версия
Скачать РАДАР ДЕТЕКТОР (PRO) v3.2.39 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.