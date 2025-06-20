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РАДАР ДЕТЕКТОР (PRO)

РАДАР ДЕТЕКТОР (PRO) 3.2.39

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Версия:
3.2.39
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Road Soft
Категория:
Навигаторы / Платные приложения / Приложения на русском
Обновлено:
Вчера, 16:48
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 21 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
934
Скриншоты
Описание

Speed Camera Radar (PRO) - это надежный партнер для безопасного вождения на дороге. Это приложение предоставляет пользователям доступ к радарной камере, которая помогает отслеживать скорость движения автомобиля и предупреждает о потенциальных опасностях на трассе. Оно оснащено голосовыми оповещениями, делая процесс вождения еще более комфортным и безопасным.


Одна из ключевых особенностей этого приложения - возможность отслеживания поездок и хранения данных о них. Это позволяет пользователям анализировать свое вождение, выявлять опасные моменты и изучать свои привычки на дороге. Благодаря видеозаписям в критических ситуациях, таких как аварии, пользователи могут быстро реагировать и принимать соответствующие меры.


Speed Camera Radar (PRO) предоставляет пользователю более чем просто инструмент для отслеживания скорости. Это надежное средство обеспечения безопасности на дороге, которое сопровождает вас в захватывающих приключениях, обеспечивая при этом комфорт и уверенность за рулем.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать РАДАР ДЕТЕКТОР (PRO) v3.2.39 MOD APK

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Скачать РАДАР ДЕТЕКТОР (PRO) 21 Мб Ссылка 2 21 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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