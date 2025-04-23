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GreenLine Icon Pack : LineX

GreenLine Icon Pack : LineX 6.4.1

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Версия:
6.4.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
JustNewDesigns
Категория:
Платные приложения / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 15:56
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
495
Скриншоты
Описание

GreenLine Icon Pack APK представляет собой инновационный набор иконок, который привносит свежий дизайн и улучшения, обогащая пользовательский опыт на Android-устройствах. Этот пакет иконок отличается великолепным стилем, основанным на четких зелено-белых линиях, которые придают вашему устройству уникальный и яркий вид.


Иконки в этом приложении разработаны с акцентом на минимализм и эстетику, что делает их универсальными и привлекательными для любителей современного дизайна. Каждая икона тщательно создана с использованием зеленой и белой палитры, чтобы добавить особый шарм и свежесть на ваш экран.


Этот пакет иконок предлагает разнообразие применений и стилей, позволяя персонализировать ваше устройство под ваш вкус. Вы можете создать уникальную тему для своего гаджета, подобрав иконки, которые подходят к вашему обоюдному представлению. Кроме того, GreenLine Icon Pack APK обеспечивает совместимость с различными лаунчерами, что делает его легким в использовании и настройке.


Погрузитесь в мир свежего дизайна с GreenLine Icon Pack APK и преобразите внешний вид вашего Android-устройства с помощью этих стильных и ярких иконок, которые придадут вашему экрану новую жизнь и энергию.


Информация о модах

Полная платная версия

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Скачать GreenLine Icon Pack : LineX v6.4.1 MOD APK

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Скачать GreenLine Icon Pack : LineX 65 Мб Ссылка 2 65 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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