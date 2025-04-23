GreenLine Icon Pack APK представляет собой инновационный набор иконок, который привносит свежий дизайн и улучшения, обогащая пользовательский опыт на Android-устройствах. Этот пакет иконок отличается великолепным стилем, основанным на четких зелено-белых линиях, которые придают вашему устройству уникальный и яркий вид.
Иконки в этом приложении разработаны с акцентом на минимализм и эстетику, что делает их универсальными и привлекательными для любителей современного дизайна. Каждая икона тщательно создана с использованием зеленой и белой палитры, чтобы добавить особый шарм и свежесть на ваш экран.
Этот пакет иконок предлагает разнообразие применений и стилей, позволяя персонализировать ваше устройство под ваш вкус. Вы можете создать уникальную тему для своего гаджета, подобрав иконки, которые подходят к вашему обоюдному представлению. Кроме того, GreenLine Icon Pack APK обеспечивает совместимость с различными лаунчерами, что делает его легким в использовании и настройке.
Погрузитесь в мир свежего дизайна с GreenLine Icon Pack APK и преобразите внешний вид вашего Android-устройства с помощью этих стильных и ярких иконок, которые придадут вашему экрану новую жизнь и энергию.
Полная платная версия
Скачать GreenLine Icon Pack : LineX v6.4.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.