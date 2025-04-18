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Crayon Icon Pack

Crayon Icon Pack 6.4

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Версия:
6.4
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
JustNewDesigns
Категория:
Платные приложения / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 49 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 549
Скриншоты
Описание

Набор иконок Crayon Icon Pack — это яркое и креативное решение для тех, кто хочет добавить нотку оригинальности и стиля в своё цифровое пространство. Вдохновлённый мультяшными темами и выполненный в мягких пастельных тонах, этот набор использует цветные мелки для наброска деталей каждого символа. Такой подход не только выделяет каждую иконку, но и делает её мгновенно узнаваемой, что важно для быстрого восприятия и удобства пользователя. Использование мелков дает уникальную текстуру и визуальное ощущение, придающее каждой иконке четкость и символичность.


Помимо визуальной привлекательности, Crayon Icon Pack предлагает и практическую пользу. С более чем 5300 иконками и регулярными обновлениями, этот пакет обеспечивает широкий выбор символов для любых приложений и игр. Это обеспечивает пользователю полноту выбора и гарантирует, что все иконки будут соответствовать современным требованиям и тенденциям. Высококачественные обои, входящие в комплект, также следуют этому стилю, позволяя создать гармоничный и единый визуальный ряд на вашем устройстве.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Patched

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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