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Muviz Edge (Мод, Unlocked)

Muviz Edge (Мод, Unlocked) 2.0.1.0

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Версия:
2.0.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Sparkine Labs
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 364
Скриншоты
Описание

Muviz Edge - это удивительное приложение для прослушивания музыки и онлайн-стрима, которое предоставляет пользователям возможность наслаждаться отличной музыкой и снимать стресс после напряженного дня. Это музыкальное приложение не только обеспечивает доступ к лучшей онлайн-музыке, но и предлагает множество других функций, которые делают прослушивание музыки более приятным и удобным.

Для использования Muviz Edge пользователю не требуется особых усилий.


Просто установите приложение, и оно автоматически сканирует аудиофайлы, находящиеся в памяти вашего устройства, и добавит их в приложение. Этот процесс занимает всего несколько секунд, и вы готовы слушать музыку. Пользователи могут начать использовать приложение практически мгновенно после его установки, что делает его очень удобным в использовании. Таким образом, Muviz Edge - это отличное решение для всех, кто ищет простой и эффективный способ наслаждаться хорошей музыкой и расслабляться после тяжелого рабочего дня.



Информация о модах
  • Разблокированы Pro / платные функции;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
  • Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
  • Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
  • Отключена видимость макетов рекламы;
  • Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
  • Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
  • Языки: Полностью многоязычный;
  • Процессоры: универсальная архитектура;
  • Разрешение экрана: 160, 240, 320, 480, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись исходного пакета;
  • Освобождение Балатана.



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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Muviz Edge (Мод, Unlocked) 5 Мб Ссылка 2 5 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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