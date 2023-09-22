Muviz Edge - это удивительное приложение для прослушивания музыки и онлайн-стрима, которое предоставляет пользователям возможность наслаждаться отличной музыкой и снимать стресс после напряженного дня. Это музыкальное приложение не только обеспечивает доступ к лучшей онлайн-музыке, но и предлагает множество других функций, которые делают прослушивание музыки более приятным и удобным.
Для использования Muviz Edge пользователю не требуется особых усилий.
Просто установите приложение, и оно автоматически сканирует аудиофайлы, находящиеся в памяти вашего устройства, и добавит их в приложение. Этот процесс занимает всего несколько секунд, и вы готовы слушать музыку. Пользователи могут начать использовать приложение практически мгновенно после его установки, что делает его очень удобным в использовании. Таким образом, Muviz Edge - это отличное решение для всех, кто ищет простой и эффективный способ наслаждаться хорошей музыкой и расслабляться после тяжелого рабочего дня.
- Разблокированы Pro / платные функции;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
- Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
- Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
- Отключена видимость макетов рекламы;
- Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
- Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
- Языки: Полностью многоязычный;
- Процессоры: универсальная архитектура;
- Разрешение экрана: 160, 240, 320, 480, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись исходного пакета;
- Освобождение Балатана.
Скачать Muviz Edge (Мод, Unlocked) v2.0.1.0 MOD APK
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