AIO Launcher - это приложение, которое дает вам альтернативу для выделения приложений и важной информации на вашем устройстве с различными темами, чтобы вы могли настроить приложение по своему вкусу и стилю. С AIO Launcher у вас также будет много других вариантов, которые помогут вам организовать и использовать свое устройство, включая некоторые уловки, которые вы можете использовать, чтобы лучше управлять приложением и использовать все его секретные действия.





В отличие от других приложений этого стиля, AIO Launcher был разработан как опция, позволяющая выделять важную информацию на вашем устройстве, будь то из любого приложения, социальной сети или иного, за счет упрощения доступа. Среди этой информации, которую вы можете выделить, мы упоминаем почту, будильники, социальные сети, такие как WhatsApp, Facebook или Instagram; вы также можете выделить калькулятор, последние новости и даже различные виджеты. AIO Launcher также имеет другие функции, которыми вы можете воспользоваться, например, возможность редактировать тему приложения в соответствии с вашим стилем, или вы можете изменить размер шрифта, выполнить расширенный поиск или переименовать приложение. Он также выделяется тем, что в дополнение к этим инструментам и функциям вы можете использовать различные приемы, чтобы максимально использовать возможности приложения, такие как изменение размера виджетов, обновление информации на экране и другие.