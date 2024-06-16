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AIO Launcher (Мод, Unlocked)

AIO Launcher (Мод, Unlocked) 5.3.3

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Версия:
5.3.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AIO Mobile Apps
Категория:
Приложения на русском / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 920

AIO Launcher - это приложение, которое дает вам альтернативу для выделения приложений и важной информации на вашем устройстве с различными темами, чтобы вы могли настроить приложение по своему вкусу и стилю. С AIO Launcher у вас также будет много других вариантов, которые помогут вам организовать и использовать свое устройство, включая некоторые уловки, которые вы можете использовать, чтобы лучше управлять приложением и использовать все его секретные действия.


В отличие от других приложений этого стиля, AIO Launcher был разработан как опция, позволяющая выделять важную информацию на вашем устройстве, будь то из любого приложения, социальной сети или иного, за счет упрощения доступа. Среди этой информации, которую вы можете выделить, мы упоминаем почту, будильники, социальные сети, такие как WhatsApp, Facebook или Instagram; вы также можете выделить калькулятор, последние новости и даже различные виджеты. AIO Launcher также имеет другие функции, которыми вы можете воспользоваться, например, возможность редактировать тему приложения в соответствии с вашим стилем, или вы можете изменить размер шрифта, выполнить расширенный поиск или переименовать приложение. Он также выделяется тем, что в дополнение к этим инструментам и функциям вы можете использовать различные приемы, чтобы максимально использовать возможности приложения, такие как изменение размера виджетов, обновление информации на экране и другие.


Скриншоты

Информация о модах

● Премиум-функции разблокированы

● Аналитика удалена

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать AIO Launcher (Мод, Unlocked) 5.3.3 взлом

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Скачать AIO Launcher (Мод, Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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