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Avast Cleanup: очистка, ускорение и оптимизация (Мод, Unlocked)

Avast Cleanup: очистка, ускорение и оптимизация (Мод, Unlocked) 25.03.0

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Версия:
25.03.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Avast Software
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 33 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 626
Скриншоты
Описание

Avast Software - производитель, выпустивший для пользователей множество мощных антивирусных приложений. Если пользователь использовал приложение этого производителя, он не будет разочарован тем, что приложение предлагает пользователю. Недавно производитель выпустил инструмент для поддержки пользователей, чтобы пользователи могли его испытать. Это приложение Avast Cleanup & Boost - приложение поддержки пользователей; это приложение предлагает пользователям множество замечательных функций. Это приложение станет лучшим решением для исправления множества ошибок оборудования, которые пользователи не знают, как исправить.


Часто ли устройства пользователей лагают? Вы сделали много способов исправить это, но все еще не можете найти способ исправить это. Если да, то это приложение создано для вас; у приложения будет способ исправить это. Ваше устройство работает медленнее, потому что оно используется слишком долго и в нем слишком много мусора, что не позволяет очистить устройство. В приложении есть функция автоматического сканирования, которая проверяет системные файлы на наличие мусора и удаляет их. Как только мусор будет удален, устройство пользователя значительно улучшится; на устройстве пользователя больше не будет задержек. Пользователи могут свободно использовать, не беспокоясь о том, что произойдет ошибка.



Информация о модах
  • Разблокированы профессиональные / платные функции;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
  • Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
  • Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
  • Отключена видимость макетов рекламы;
  • Google Drive Cloud работает;
  • Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
  • Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
  • Анонимная аналитика и согласие GDPR отключены;
  • SDK, связанный с рекламой Facebook, полностью удален;
  • Промо-приложения удалены из меню;
  • AOSP-совместимый режим;
  • Нет запуска с промо-страницей;
  • Нет активных трекеров или рекламы;
  • Языки: Полностью многоязычный;
  • Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a;
  • Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись исходного пакета;
  • Освобождение Балатана.



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 Теги темы: Unlocked приложения

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