Тест скорости интернета (Мод, Unlocked) v2.3.34
Speed Test — это высокоэффективное приложение для анализа Wi-Fi, позволяющее пользователям тестировать скорость интернета и производительность сети одним нажатием кнопки. В 2022 году оно стало одним из самых эффективных инструментов для проверки скорости интернета, предоставляя точные и быстрые результаты.
Приложение позволяет оценить скорость загрузки и выгрузки, а также производительность вашей беспроводной сети, что делает его незаменимым инструментом для всех, кто хочет контролировать и оптимизировать свою сеть. Это облегчает процесс тестирования, делая его быстрым и интуитивно понятным.
Speed Test — это бесплатный инструмент, который предоставляет точные и быстрые результаты, позволяя пользователям легко и эффективно измерять производительность своей сети. Это делает его универсальным и доступным решением для всех, кто хочет отслеживать и анализировать скорость интернета и работу своей беспроводной сети, оптимизируя их для лучшего пользовательского опыта.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.