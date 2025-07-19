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Тест скорости интернета (Мод, Unlocked)

Тест скорости интернета (Мод, Unlocked) v2.3.34

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Версия:
2.3.34
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Eco Mobile
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 01:42
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 11 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 091
Описание

Speed Test — это высокоэффективное приложение для анализа Wi-Fi, позволяющее пользователям тестировать скорость интернета и производительность сети одним нажатием кнопки. В 2022 году оно стало одним из самых эффективных инструментов для проверки скорости интернета, предоставляя точные и быстрые результаты.


Приложение позволяет оценить скорость загрузки и выгрузки, а также производительность вашей беспроводной сети, что делает его незаменимым инструментом для всех, кто хочет контролировать и оптимизировать свою сеть. Это облегчает процесс тестирования, делая его быстрым и интуитивно понятным.


Speed Test — это бесплатный инструмент, который предоставляет точные и быстрые результаты, позволяя пользователям легко и эффективно измерять производительность своей сети. Это делает его универсальным и доступным решением для всех, кто хочет отслеживать и анализировать скорость интернета и работу своей беспроводной сети, оптимизируя их для лучшего пользовательского опыта.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Тест скорости интернета (Мод, Unlocked) v2.3.34 MOD APK

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Скачать Тест скорости интернета (Мод, Unlocked) 11 Мб Ссылка 2 11 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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