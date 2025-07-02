Если вы задаетесь вопросом, стоит ли начинать изучать боевые искусства как упражнения, тренировки по тхэквондо дома — идеальный выбор. Это приложение предназначено для обучения вас тхэквондо и связанным с ним вопросам, которые будут разработаны, чтобы помочь вам получить доступ к знаниям. Кроме того, приложение также предоставляет ряд современных функций, так что вы можете видеть, что приложение становится все более современным и инновационным.
Приложение будет задавать вопросы, чтобы оценить, где вы сейчас находитесь и какой прогресс вы хотите отслеживать. После того, как вы выполните серию этих оценок, пользователи будут оцениваться на вашем маршруте, чтобы помочь вам полностью изучить. Если вы новичок, вас проведут через самые интересные уроки разминки.
Премиум разблокирован
Скачать Тренировка по тхэквондо дома (Мод, Unlocked) v1.82 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.