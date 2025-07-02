Описание

Если вы задаетесь вопросом, стоит ли начинать изучать боевые искусства как упражнения, тренировки по тхэквондо дома — идеальный выбор. Это приложение предназначено для обучения вас тхэквондо и связанным с ним вопросам, которые будут разработаны, чтобы помочь вам получить доступ к знаниям. Кроме того, приложение также предоставляет ряд современных функций, так что вы можете видеть, что приложение становится все более современным и инновационным.





Приложение будет задавать вопросы, чтобы оценить, где вы сейчас находитесь и какой прогресс вы хотите отслеживать. После того, как вы выполните серию этих оценок, пользователи будут оцениваться на вашем маршруте, чтобы помочь вам полностью изучить. Если вы новичок, вас проведут через самые интересные уроки разминки.







