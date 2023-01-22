Описание

В отличие от других популярных приложений для отслеживания езды на велосипеде, Clover не требует учетной записи и не отправляет ваши данные куда-либо еще. Приложение предоставляет женщинам и подросткам различные инструменты для мониторинга их репродуктивных циклов, такие как календарь овуляции, журнал месячных и калькуляторы менструального цикла.





Clover выделяется из толпы тем, что не требует создания учетной записи, сохраняя вашу личную информацию локально. Clover сохраняет верность своему кредо «Твое тело, твой выбор», не продавая и не делясь вашими данными с другими сторонами. Функции отслеживания месячных Clover помогут вам, независимо от того, являетесь ли вы подростком или взрослым. Приложение полезно для женщин, которые хотят отслеживать свои овуляции и менструальные циклы. Женщины, которые хотят знать, когда они наиболее фертильны во время менструального цикла, могут значительно извлечь выгоду из функции отслеживания фертильности.



