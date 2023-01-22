android-1.ru / Программы / Здоровье и спорт / Женский календарь месячных (Мод, Unlocked)
Женский календарь месячных (Мод, Unlocked)

Женский календарь месячных (Мод, Unlocked) 6.0.2

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
6.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Wachanga
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 39 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 873
Скриншоты
Описание

В отличие от других популярных приложений для отслеживания езды на велосипеде, Clover не требует учетной записи и не отправляет ваши данные куда-либо еще. Приложение предоставляет женщинам и подросткам различные инструменты для мониторинга их репродуктивных циклов, такие как календарь овуляции, журнал месячных и калькуляторы менструального цикла.


Clover выделяется из толпы тем, что не требует создания учетной записи, сохраняя вашу личную информацию локально. Clover сохраняет верность своему кредо «Твое тело, твой выбор», не продавая и не делясь вашими данными с другими сторонами. Функции отслеживания месячных Clover помогут вам, независимо от того, являетесь ли вы подростком или взрослым. Приложение полезно для женщин, которые хотят отслеживать свои овуляции и менструальные циклы. Женщины, которые хотят знать, когда они наиболее фертильны во время менструального цикла, могут значительно извлечь выгоду из функции отслеживания фертильности.



Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Женский календарь месячных (Мод, Unlocked) v6.0.2 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Женский календарь месячных (Мод, Unlocked) 39 Мб Ссылка 2 39 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Пейте воду (Мод, Premium Unlocked)
Пейте воду (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.1.4
vFlat Scan - сканер PDF (Мод, Unlocked)
vFlat Scan - сканер PDF (Мод, Unlocked)
Version: 1.12.9.241111.62767b0e3
Яркий фонарик разноцветный LED (Мод, Unlocked)
Яркий фонарик разноцветный LED (Мод, Unlocked)
Version: 2.3.9
Женский календарь месячных (Мод, Unlocked)
Женский календарь месячных (Мод, Unlocked)
Version: 7.5
QRbot: сканер QR-кода (Мод, Unlocked)
QRbot: сканер QR-кода (Мод, Unlocked)
Version: 3.2.2
TrueMe: AI Daily Affirmations (Мод, Unlocked)
TrueMe: AI Daily Affirmations (Мод, Unlocked)
Version: 2.3.61
FLIP - Таймер для учебы (Мод, Unlocked)
FLIP - Таймер для учебы (Мод, Unlocked)
Version: 1.22.23
PDF-редактор и Сканер (Мод, Unlocked)
PDF-редактор и Сканер (Мод, Unlocked)
Version: 3.9.0

Отзывы о Женский календарь месячных (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив