Ищете эффективный и бесплатный мобильный сканер, который может преобразовывать изображения в высококачественные файлы PDF или JPG? Не ищите ничего, кроме vFlat Scan, который предлагает неограниченные возможности сканирования без водяных знаков, рекламы или требований входа в систему. Приложение упрощает процесс сканирования, автоматически распознавая и обрезая границы документов или страниц книг.





Эта удобная функция позволяет пользователям получать четкие результаты сканирования под любым углом, что делает ее удобной в любое время и в любом месте. Распознавание текста — еще одна ключевая функция этого приложения, позволяющая пользователям преобразовывать отсканированные изображения в редактируемый текст. После преобразования текст можно легко скопировать и поделиться с друзьями, что делает его незаменимым инструментом для сканирования текста.



