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vFlat Scan - сканер PDF (Мод, Unlocked)

vFlat Scan - сканер PDF (Мод, Unlocked) 1.10.2.240523.3531310ac

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
VoyagerX
Версия:
1.10.2.240523.3531310ac
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 61 Мб
id приложения:
com.voyagerx.scanner
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
806

Ищете эффективный и бесплатный мобильный сканер, который может преобразовывать изображения в высококачественные файлы PDF или JPG? Не ищите ничего, кроме vFlat Scan, который предлагает неограниченные возможности сканирования без водяных знаков, рекламы или требований входа в систему. Приложение упрощает процесс сканирования, автоматически распознавая и обрезая границы документов или страниц книг. 


Эта удобная функция позволяет пользователям получать четкие результаты сканирования под любым углом, что делает ее удобной в любое время и в любом месте. Распознавание текста — еще одна ключевая функция этого приложения, позволяющая пользователям преобразовывать отсканированные изображения в редактируемый текст. После преобразования текст можно легко скопировать и поделиться с друзьями, что делает его незаменимым инструментом для сканирования текста.



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Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать vFlat Scan - сканер PDF (Мод, Unlocked) 1.10.2.240523.3531310ac взлом

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Скачать vFlat Scan - сканер PDF (Мод, Unlocked)
61 Мб
Ссылка 2
61 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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