WPS Office Lite - это компактное и мощное приложение для управления документами. Будь вы профессионалом, студентом или просто человеком, который часто работает с текстовыми документами, таблицами или презентациями - это приложение станет вашим незаменимым помощником.
Одной из главных особенностей является его интеграция с различными программами Office. Это обеспечивает гладкую работу между разными форматами файлов и программами, что позволяет без проблем переходить от одной задачи к другой. Ваша производительность значительно увеличится, так как вы сможете быстро переключаться между заданиями, не тратя время на адаптацию к разным интерфейсам.
Функциональность редактора в WPS Office Lite позволяет не только создавать и редактировать документы, но и делиться ими, сжимать, конвертировать в PDF и многое другое. Это идеальный инструмент для тех, кто часто работает с документами в команде: вы сможете быстро обмениваться файлами, делать совместные правки и обсуждать изменения в реальном времени.
Премиум разблокирован
Скачать WPS Office Lite (Мод, Premium Unlocked) v18.18.3 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.