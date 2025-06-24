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WPS Office Lite (Мод, Premium Unlocked)

WPS Office Lite (Мод, Premium Unlocked) v18.18.3

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Версия:
18.18.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
WPS SOFTWARE PTE. LTD.
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Сегодня, 15:30
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 121 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 239
Описание

WPS Office Lite - это компактное и мощное приложение для управления документами. Будь вы профессионалом, студентом или просто человеком, который часто работает с текстовыми документами, таблицами или презентациями - это приложение станет вашим незаменимым помощником.


Одной из главных особенностей является его интеграция с различными программами Office. Это обеспечивает гладкую работу между разными форматами файлов и программами, что позволяет без проблем переходить от одной задачи к другой. Ваша производительность значительно увеличится, так как вы сможете быстро переключаться между заданиями, не тратя время на адаптацию к разным интерфейсам.


Функциональность редактора в WPS Office Lite позволяет не только создавать и редактировать документы, но и делиться ими, сжимать, конвертировать в PDF и многое другое. Это идеальный инструмент для тех, кто часто работает с документами в команде: вы сможете быстро обмениваться файлами, делать совместные правки и обсуждать изменения в реальном времени.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать WPS Office Lite (Мод, Premium Unlocked) 121 Мб Ссылка 2 121 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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