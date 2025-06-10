Inshorts - News in 60 words (Мод, Без рекламы) 6.11.5
Inshorts - это приложение для чтения новостей, которое предлагает сжатые сводки новостей со всего мира. С его помощью вы можете быстро и удобно быть в курсе последних событий и новостей в различных областях, включая политику, экономику, науку, спорт и многое другое.
Главная особенность Inshorts заключается в его способности предоставлять новости в сжатом формате. Каждая новость представлена в виде короткой сводки, содержащей основную суть события. Это позволяет вам быстро просмотреть несколько новостей и получить общее представление о текущей обстановке.
Помимо сводок новостей, Inshorts также предоставляет возможность прочитать полные статьи и подробности о каждой новости. Вы можете получить более глубокое понимание событий, прочитав полные материалы или переходя на источник новости.
Без рекламы
Скачать Inshorts - News in 60 words (Мод, Без рекламы) v6.11.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.