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Inshorts - News in 60 words (Мод, Без рекламы)

Inshorts - News in 60 words (Мод, Без рекламы) 6.11.5

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Версия:
6.11.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Inshorts
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Сегодня, 17:20
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 21 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
325
Скриншоты
Описание

Inshorts - это приложение для чтения новостей, которое предлагает сжатые сводки новостей со всего мира. С его помощью вы можете быстро и удобно быть в курсе последних событий и новостей в различных областях, включая политику, экономику, науку, спорт и многое другое.


Главная особенность Inshorts заключается в его способности предоставлять новости в сжатом формате. Каждая новость представлена в виде короткой сводки, содержащей основную суть события. Это позволяет вам быстро просмотреть несколько новостей и получить общее представление о текущей обстановке.


Помимо сводок новостей, Inshorts также предоставляет возможность прочитать полные статьи и подробности о каждой новости. Вы можете получить более глубокое понимание событий, прочитав полные материалы или переходя на источник новости.



Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Inshorts - News in 60 words (Мод, Без рекламы) v6.11.5 MOD APK

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Скачать Inshorts - News in 60 words (Мод, Без рекламы) 21 Мб Ссылка 2 21 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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