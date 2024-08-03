Психологические тесты. (Мод, Unlocked) 8.1.8
Приложение Psychological Test предлагает множество тестов, связанных с психическим состоянием человека и проблемами, с которыми он может столкнуться. Эти тесты разработаны с целью помочь пользователям понять свои эмоции, поведенческие тенденции и личностные особенности. Вопросы, предлагаемые в приложении, направлены на анализ различных аспектов человеческой жизни и помогают пользователям осознать и понять себя лучше.
Помимо тестов, приложение также предоставляет функции виртуального терапевта. Оно предлагает различные методы и стратегии для успокоения ума и справления с повседневным стрессом. Эти методы могут помочь пользователям поддерживать баланс и не отставать от темпа жизни.
Psychological Test предоставляет ценные инструменты и ресурсы для самопознания и саморазвития. Однако важно помнить, что эти тесты и методы не заменяют профессиональную медицинскую помощь или консультацию с лицензированным психологом или терапевтом. Если у вас возникли серьезные проблемы с психическим состоянием, рекомендуется обратиться за квалифицированной помощью.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.