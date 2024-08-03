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Психологические тесты. (Мод, Unlocked)

Психологические тесты. (Мод, Unlocked) 8.1.8

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Версия:
8.1.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
nixGames
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
3-08-2024, 14:29
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 11 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 038
Скриншоты
Описание

Приложение Psychological Test предлагает множество тестов, связанных с психическим состоянием человека и проблемами, с которыми он может столкнуться. Эти тесты разработаны с целью помочь пользователям понять свои эмоции, поведенческие тенденции и личностные особенности. Вопросы, предлагаемые в приложении, направлены на анализ различных аспектов человеческой жизни и помогают пользователям осознать и понять себя лучше.


Помимо тестов, приложение также предоставляет функции виртуального терапевта. Оно предлагает различные методы и стратегии для успокоения ума и справления с повседневным стрессом. Эти методы могут помочь пользователям поддерживать баланс и не отставать от темпа жизни.


Psychological Test предоставляет ценные инструменты и ресурсы для самопознания и саморазвития. Однако важно помнить, что эти тесты и методы не заменяют профессиональную медицинскую помощь или консультацию с лицензированным психологом или терапевтом. Если у вас возникли серьезные проблемы с психическим состоянием, рекомендуется обратиться за квалифицированной помощью.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Психологические тесты. (Мод, Unlocked) v8.1.8 MOD APK

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Ссылка 2 11 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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