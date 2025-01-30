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Qr Creator: QR Code Generator (Мод, Unlocked)

Qr Creator: QR Code Generator (Мод, Unlocked) 2.2.3

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Версия:
2.2.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
ZipoApps
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 19 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
253
Скриншоты
Описание

QR & Barcode Scanner — это удобное и быстрое приложение, которое позволяет легко сканировать и создавать QR-коды и штрих-коды. Если вам когда-либо понадобилось быстро и точно просканировать информацию с QR-кода или штрих-кода, то это приложение является идеальным решением.


Одним из преимуществ программы является его быстрота и эффективность. Вам не нужно тратить время на долгое сканирование или ждать, пока приложение обрабатывает информацию. Сканирование происходит мгновенно, благодаря оптимизированному алгоритму работы приложения. Кроме того, приложение предлагает пользовательский интерфейс, который легок в использовании и понятен даже для новичков. Все необходимые функции и опции доступны непосредственно на экране, что облегчает навигацию и максимально упрощает процесс сканирования и создания кодов.


QR & Barcode Scanner также предлагает возможность создавать собственные QR-коды и штрих-коды. Вы можете быстро и легко сгенерировать коды для различных целей, будь то ссылки на веб-сайты, контактная информация, текстовые сообщения и многое другое. Это особенно полезно, если вам нужно поделиться информацией с другими людьми или использовать коды для маркировки товаров.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Qr Creator: QR Code Generator (Мод, Unlocked) v2.2.3 MOD APK

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Скачать Qr Creator: QR Code Generator (Мод, Unlocked) 19 Мб Ссылка 2 19 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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