Описание

Phone Cleaner открывает перед тобой панель управления, где одной кнопкой ты сканируешь всё устройство: ищешь кэш соцсетей, устаревшие APK и гигабайты временных mini-фрагментов. Каждые пять минут можно запускать быструю проверку — она просматривает до 10 000 файлов за 30 секунд и показывает, сколько памяти вернётся. Видишь, как счётчик свободного места растёт, а телефон дышит легче; лёгкие цифры на экране бодрят сильнее утреннего кофе и зовут нажать «Очистить» ещё раз.





В глубокой очистке включается умный анализ: он находит дубликаты фото, остатки удалённых приложений и крупные фильмы, которые ты смотрел лишь однажды. Хочешь больше скорости — запускай ускоритель процессора, он закрывает фоновые сервисы и прибавляет до 20 % производительности в играх. Таймер напомнит очиститься раз в неделю, отчёты сохраняются офлайн, никакой рекламы и доната, вес APK — 12 МБ. Приложение бесплатно работает на Android 7.0+, так что проверь память и дай смартфону второе дыхание прямо сейчас.