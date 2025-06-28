Очистка Телефона - AI Cleaner (Мод, Unlocked) v1.0.80
Освободи память, ускорь Android и навсегда забудь о цифровом мусоре
Phone Cleaner открывает перед тобой панель управления, где одной кнопкой ты сканируешь всё устройство: ищешь кэш соцсетей, устаревшие APK и гигабайты временных mini-фрагментов. Каждые пять минут можно запускать быструю проверку — она просматривает до 10 000 файлов за 30 секунд и показывает, сколько памяти вернётся. Видишь, как счётчик свободного места растёт, а телефон дышит легче; лёгкие цифры на экране бодрят сильнее утреннего кофе и зовут нажать «Очистить» ещё раз.
В глубокой очистке включается умный анализ: он находит дубликаты фото, остатки удалённых приложений и крупные фильмы, которые ты смотрел лишь однажды. Хочешь больше скорости — запускай ускоритель процессора, он закрывает фоновые сервисы и прибавляет до 20 % производительности в играх. Таймер напомнит очиститься раз в неделю, отчёты сохраняются офлайн, никакой рекламы и доната, вес APK — 12 МБ. Приложение бесплатно работает на Android 7.0+, так что проверь память и дай смартфону второе дыхание прямо сейчас.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.