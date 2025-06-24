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Collage Maker & Photo Editor (Мод, Unlocked)

Collage Maker & Photo Editor (Мод, Unlocked) v1.8.0

Создай коллаж мечты: 500 000 рамок и фильтры для любого настроения всегда!

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Версия:
1.8.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Pixiz
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 15:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Описание

Pixiz встречает тебя, как только открываешь камеру: выбирай снимок, листай карусель из сотен тематических сеток и тащи его в пустую ячейку. Каждые пять-десять секунд меняй рамку, крути слайдеры яркости и бросай текст-стикер — приложение мгновенно подставляет превью в высоком разрешении. Когда находишь идеальный баланс, один тап сохраняет результат и предлагает закинуть его в сторис. Проще: коллаж складывается сам, пока ты играешь оттенками.


В арсенале более 500 000 рамок и умных фильтров, сгруппированных по праздникам, ретро-культуре и трендам TikTok. Встроенный поиск подскажет «вечер под дождём» или «мини-открытка ко Дню матери», а вкладка «Избранное» хранит личную коллекцию, работая офлайн. Экспорт доступен в PNG, JPEG и GIF, размер выбираешь вручную — от аватарки до баннера. Никаких водяных знаков, донат касается лишь премиум-пакетов шрифтов; даже без покупок можно загружать фоны, объединять до девяти снимков и делиться результатом в мессенджере. Попробуй — и убедись, что хорошая память начинается с одного кадра и капли фантазии.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Collage Maker & Photo Editor (Мод, Unlocked) 5 Мб Ссылка 2 5 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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