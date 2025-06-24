Описание

Pixiz встречает тебя, как только открываешь камеру: выбирай снимок, листай карусель из сотен тематических сеток и тащи его в пустую ячейку. Каждые пять-десять секунд меняй рамку, крути слайдеры яркости и бросай текст-стикер — приложение мгновенно подставляет превью в высоком разрешении. Когда находишь идеальный баланс, один тап сохраняет результат и предлагает закинуть его в сторис. Проще: коллаж складывается сам, пока ты играешь оттенками.





В арсенале более 500 000 рамок и умных фильтров, сгруппированных по праздникам, ретро-культуре и трендам TikTok. Встроенный поиск подскажет «вечер под дождём» или «мини-открытка ко Дню матери», а вкладка «Избранное» хранит личную коллекцию, работая офлайн. Экспорт доступен в PNG, JPEG и GIF, размер выбираешь вручную — от аватарки до баннера. Никаких водяных знаков, донат касается лишь премиум-пакетов шрифтов; даже без покупок можно загружать фоны, объединять до девяти снимков и делиться результатом в мессенджере. Попробуй — и убедись, что хорошая память начинается с одного кадра и капли фантазии.