Collage Maker & Photo Editor (Мод, Unlocked) v1.8.0
Создай коллаж мечты: 500 000 рамок и фильтры для любого настроения всегда!
Pixiz встречает тебя, как только открываешь камеру: выбирай снимок, листай карусель из сотен тематических сеток и тащи его в пустую ячейку. Каждые пять-десять секунд меняй рамку, крути слайдеры яркости и бросай текст-стикер — приложение мгновенно подставляет превью в высоком разрешении. Когда находишь идеальный баланс, один тап сохраняет результат и предлагает закинуть его в сторис. Проще: коллаж складывается сам, пока ты играешь оттенками.
В арсенале более 500 000 рамок и умных фильтров, сгруппированных по праздникам, ретро-культуре и трендам TikTok. Встроенный поиск подскажет «вечер под дождём» или «мини-открытка ко Дню матери», а вкладка «Избранное» хранит личную коллекцию, работая офлайн. Экспорт доступен в PNG, JPEG и GIF, размер выбираешь вручную — от аватарки до баннера. Никаких водяных знаков, донат касается лишь премиум-пакетов шрифтов; даже без покупок можно загружать фоны, объединять до девяти снимков и делиться результатом в мессенджере. Попробуй — и убедись, что хорошая память начинается с одного кадра и капли фантазии.
Премиум разблокирован
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.