Навамша: лунный календарь (Мод, Unlocked) 4.7
Планируй дни по луне: энергия, мантры и мудрость великих каждый твой день
Навамша: лунный календарь встречает тебя мягкой мантрой и оттенками рассвета. Открой приложение, чтобы за минуту узнать, в какой накшатре плывёт Луна, какие часы сегодня заряжены силой, а когда лучше замедлиться и заняться внутренней работой. Жми на плитку фазы — и перед тобой разворачивается Лунный календарь 2025: благоприятные окна для дел, отношений и здоровья, подробные описания Экадаши с уведомлениями о постах. Каждое утро ты строишь план, доверяя звёздам, и чувствуешь, что день уже играет на твоей стороне.
Загляни во вкладку «Мудрость» — здесь ждут ежедневные аффирмации от Далай-ламы, Будды и Кришны, а встроенный плеер проведёт через трёхминутную медитацию под ведические напевы. Приложение высчитывает твои личные периоды, подсказывает, когда подписать договор или лечить зубы, и шлёт уведомления только о главном. Настраивай темы, сохраняй цитаты, делись прогнозом с друзьями и открывай редкие карточки накшатр. Почувствуй дыхание космоса и преврати каждый день в осознанный шаг к своим целям.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.