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Навамша: лунный календарь (Мод, Unlocked)

Навамша: лунный календарь (Мод, Unlocked) 4.7

Планируй дни по луне: энергия, мантры и мудрость великих каждый твой день
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Версия:
4.7
Требования:
Android 9
Разработчик:
Navamsha LLC
Категория:
Разное / Приложения на русском
Обновлено:
Вчера, 19:05
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Навамша: лунный календарь встречает тебя мягкой мантрой и оттенками рассвета. Открой приложение, чтобы за минуту узнать, в какой накшатре плывёт Луна, какие часы сегодня заряжены силой, а когда лучше замедлиться и заняться внутренней работой. Жми на плитку фазы — и перед тобой разворачивается Лунный календарь 2025: благоприятные окна для дел, отношений и здоровья, подробные описания Экадаши с уведомлениями о постах. Каждое утро ты строишь план, доверяя звёздам, и чувствуешь, что день уже играет на твоей стороне.


Загляни во вкладку «Мудрость» — здесь ждут ежедневные аффирмации от Далай-ламы, Будды и Кришны, а встроенный плеер проведёт через трёхминутную медитацию под ведические напевы. Приложение высчитывает твои личные периоды, подсказывает, когда подписать договор или лечить зубы, и шлёт уведомления только о главном. Настраивай темы, сохраняй цитаты, делись прогнозом с друзьями и открывай редкие карточки накшатр. Почувствуй дыхание космоса и преврати каждый день в осознанный шаг к своим целям.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Навамша: лунный календарь (Мод, Unlocked) v4.7 MOD APK

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Скачать Навамша: лунный календарь (Мод, Unlocked) 99 Мб Ссылка 2 99 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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