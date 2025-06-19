Описание

Навамша: лунный календарь встречает тебя мягкой мантрой и оттенками рассвета. Открой приложение, чтобы за минуту узнать, в какой накшатре плывёт Луна, какие часы сегодня заряжены силой, а когда лучше замедлиться и заняться внутренней работой. Жми на плитку фазы — и перед тобой разворачивается Лунный календарь 2025: благоприятные окна для дел, отношений и здоровья, подробные описания Экадаши с уведомлениями о постах. Каждое утро ты строишь план, доверяя звёздам, и чувствуешь, что день уже играет на твоей стороне.





Загляни во вкладку «Мудрость» — здесь ждут ежедневные аффирмации от Далай-ламы, Будды и Кришны, а встроенный плеер проведёт через трёхминутную медитацию под ведические напевы. Приложение высчитывает твои личные периоды, подсказывает, когда подписать договор или лечить зубы, и шлёт уведомления только о главном. Настраивай темы, сохраняй цитаты, делись прогнозом с друзьями и открывай редкие карточки накшатр. Почувствуй дыхание космоса и преврати каждый день в осознанный шаг к своим целям.