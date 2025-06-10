Описание

Floating Notes — это удобное приложение для создания плавающих заметок, которые остаются на экране даже при использовании других программ. Идеально подойдёт для многозадачности: читай, пиши, учись или работай, не переключаясь между окнами. Заметки можно сворачивать в иконки, чтобы они не мешали, и разворачивать одним касанием.





Настраивай внешний вид: цвет, значок, прозрачность, а также добавляй чек-листы, чтобы следить за выполнением задач в реальном времени. Встроенная функция планирования позволяет задать, когда и какие заметки должны появиться. Floating Notes — это лёгкий и гибкий инструмент, который поможет ничего не забыть и всегда оставаться сосредоточенным.