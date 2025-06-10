Floating Notes (Мод, Unlocked) 3.48.2
Заметки поверх приложений — всегда под рукой, но никогда не мешают
Floating Notes — это удобное приложение для создания плавающих заметок, которые остаются на экране даже при использовании других программ. Идеально подойдёт для многозадачности: читай, пиши, учись или работай, не переключаясь между окнами. Заметки можно сворачивать в иконки, чтобы они не мешали, и разворачивать одним касанием.
Настраивай внешний вид: цвет, значок, прозрачность, а также добавляй чек-листы, чтобы следить за выполнением задач в реальном времени. Встроенная функция планирования позволяет задать, когда и какие заметки должны появиться. Floating Notes — это лёгкий и гибкий инструмент, который поможет ничего не забыть и всегда оставаться сосредоточенным.
Премиум разблокирован
Скачать Floating Notes (Мод, Unlocked) v3.48.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.