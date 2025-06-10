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Floating Notes (Мод, Unlocked)

Floating Notes (Мод, Unlocked) 3.48.2

Заметки поверх приложений — всегда под рукой, но никогда не мешают
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Версия:
3.48.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
424 APPS
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Вчера, 23:17
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Floating Notes — это удобное приложение для создания плавающих заметок, которые остаются на экране даже при использовании других программ. Идеально подойдёт для многозадачности: читай, пиши, учись или работай, не переключаясь между окнами. Заметки можно сворачивать в иконки, чтобы они не мешали, и разворачивать одним касанием.


Настраивай внешний вид: цвет, значок, прозрачность, а также добавляй чек-листы, чтобы следить за выполнением задач в реальном времени. Встроенная функция планирования позволяет задать, когда и какие заметки должны появиться. Floating Notes — это лёгкий и гибкий инструмент, который поможет ничего не забыть и всегда оставаться сосредоточенным.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Floating Notes (Мод, Unlocked) v3.48.2 MOD APK

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Скачать Floating Notes (Мод, Unlocked) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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