Описание

Life Bible — это современное библейское приложение с мощными функциями для чтения, изучения и молитвы, которым ежедневно пользуются миллионы людей. Начни утро со стиха дня, молитвенного размышления или TouchPoint — ответов на важные жизненные вопросы с опорой на Писание. Ты можешь углублять веру в своём темпе: будь ты новичок или изучаешь Библию годами.





Выбирай из тысяч бесплатных планов чтения, тематических молитв и учебных материалов, чтобы каждый день приносил духовный рост. Легко находи толкования, сравнивай переводы, создавай собственные планы и делись стихами с друзьями. Life Bible — это приложение, которое помогает не просто читать, а понимать Слово. Всё, что нужно, чтобы быть ближе к Богу, — в одном месте и в один клик.