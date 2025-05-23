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Life Bible (Мод, Unlocked)

Life Bible (Мод, Unlocked) 10.1.949

Ежедневное чтение, молитвы и объяснение стихов — всё в одной Библии
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Версия:
10.1.949
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Tecarta, Inc.
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Вчера, 23:56
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
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Описание

Life Bible — это современное библейское приложение с мощными функциями для чтения, изучения и молитвы, которым ежедневно пользуются миллионы людей. Начни утро со стиха дня, молитвенного размышления или TouchPoint — ответов на важные жизненные вопросы с опорой на Писание. Ты можешь углублять веру в своём темпе: будь ты новичок или изучаешь Библию годами.


Выбирай из тысяч бесплатных планов чтения, тематических молитв и учебных материалов, чтобы каждый день приносил духовный рост. Легко находи толкования, сравнивай переводы, создавай собственные планы и делись стихами с друзьями. Life Bible — это приложение, которое помогает не просто читать, а понимать Слово. Всё, что нужно, чтобы быть ближе к Богу, — в одном месте и в один клик.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Life Bible (Мод, Unlocked) v10.1.949 MOD APK

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Скачать Life Bible (Мод, Unlocked) 61 Мб Ссылка 2 61 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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