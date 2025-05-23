Life Bible (Мод, Unlocked) 10.1.949
Ежедневное чтение, молитвы и объяснение стихов — всё в одной Библии
Life Bible — это современное библейское приложение с мощными функциями для чтения, изучения и молитвы, которым ежедневно пользуются миллионы людей. Начни утро со стиха дня, молитвенного размышления или TouchPoint — ответов на важные жизненные вопросы с опорой на Писание. Ты можешь углублять веру в своём темпе: будь ты новичок или изучаешь Библию годами.
Выбирай из тысяч бесплатных планов чтения, тематических молитв и учебных материалов, чтобы каждый день приносил духовный рост. Легко находи толкования, сравнивай переводы, создавай собственные планы и делись стихами с друзьями. Life Bible — это приложение, которое помогает не просто читать, а понимать Слово. Всё, что нужно, чтобы быть ближе к Богу, — в одном месте и в один клик.
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Скачать Life Bible (Мод, Unlocked) v10.1.949 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.