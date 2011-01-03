Описание

Ratio Launcher — это минималистичный и продуманный лаунчер для Android, созданный для тех, кто хочет меньше залипать и больше успевать. Он превращает главный экран в рабочее пространство, где каждая иконка, уведомление и функция подчинены одной цели — твоей продуктивности. Никакого визуального шума, никакой рекламы и бесконечной прокрутки. Только важное и нужное — под рукой.





Ты можешь настроить всё под себя: группировать приложения по категориям, управлять уведомлениями, отслеживать экранное время и даже контролировать, сколько внимания у тебя отнимают соцсети. Ratio Launcher помогает сфокусироваться, работать осознанно и использовать смартфон как полезный инструмент, а не как ловушку внимания. Отличный выбор для тех, кто хочет взять контроль над своей цифровой жизнью.