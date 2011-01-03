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Ratio: Productivity Homescreen (Мод, Unlocked)

Ratio: Productivity Homescreen 7.1.3

Unlocked

Телефон как рабочий инструмент, а не бесконечный поток отвлечений
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Версия:
7.1.3
Требования:
Android 8.1
Разработчик:
Prometheus Interactive LLC
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 101 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Ratio Launcher — это минималистичный и продуманный лаунчер для Android, созданный для тех, кто хочет меньше залипать и больше успевать. Он превращает главный экран в рабочее пространство, где каждая иконка, уведомление и функция подчинены одной цели — твоей продуктивности. Никакого визуального шума, никакой рекламы и бесконечной прокрутки. Только важное и нужное — под рукой.


Ты можешь настроить всё под себя: группировать приложения по категориям, управлять уведомлениями, отслеживать экранное время и даже контролировать, сколько внимания у тебя отнимают соцсети. Ratio Launcher помогает сфокусироваться, работать осознанно и использовать смартфон как полезный инструмент, а не как ловушку внимания. Отличный выбор для тех, кто хочет взять контроль над своей цифровой жизнью.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Ratio: Productivity Homescreen (Мод, Unlocked) v7.1.3 MOD APK

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Скачать Ratio: Productivity Homescreen (Мод, Unlocked) 101 Мб Ссылка 2 101 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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