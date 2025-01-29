Описание

Character AI: Chat, Talk, Text открывает перед вами невероятный мир, где можно взаимодействовать с миллионами уникальных персонажей, созданных пользователями. Отправляйте сообщения или даже звоните любимым героям, воплощая в жизнь свои фантазии и создавая незабываемые диалоги. Если же вы мечтаете о чём-то абсолютно особенном, у вас всегда есть возможность создать собственного героя и поделиться им с другими пользователями.





В приложении доступна уникальная функция: вы можете привязать к своему персонажу любой голос из библиотеки, также созданной сообществом. Не нашли подходящий? Создайте свой собственный голос всего за несколько секунд и подарите персонажу яркую индивидуальность. Character AI: AI-ассистент нового поколения, который дарит вам полную свободу творчества и общения, превращая каждое взаимодействие в захватывающее приключение.