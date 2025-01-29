Max2D: Конструктор игр (Мод, Unlocked) 2025.01.29
Создавайте игры своей мечты прямо на мобильном устройстве
Версия:
2025.01.29
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Max2D Create Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
14
Описание
Max2D — мощное приложение для разработки мобильных игр, которое уже завоевало доверие миллионов пользователей по всему миру. Оно позволяет создавать игры любого жанра — от головоломок и кликеров до гоночных симуляторов, песочниц и эпических сражений. С Max2D ваши идеи могут легко воплотиться в полноценные игровые проекты.
Приложение предлагает удобный интерфейс, богатый инструментарий и поддержку для публикации и обмена играми. Благодаря этому, даже начинающие разработчики могут быстро освоить процесс создания игр, а опытные — раскрыть свой потенциал. С Max2D нет границ для вашей фантазии — создавайте, делитесь и вдохновляйте других своими проектами.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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