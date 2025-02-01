Описание

Microsoft Copilot — это мощный AI-ассистент, который помогает вам учиться, расти и развивать идеи с лёгкостью и уверенностью. Работая на основе новейших технологий OpenAI, включая GPT-4o и DALL·E 3, Copilot предлагает интуитивное взаимодействие через чат или голосовые команды.





Используйте Copilot для поиска ответов на сложные вопросы, генерации креативных идей, создания изображений и решения повседневных задач. Он предоставляет прямые и понятные объяснения, превращая сложную информацию в простые и доступные ответы.





Будьте увереннее в своих решениях, развивайте навыки и находите новые идеи с Microsoft Copilot — вашим интеллектуальным спутником в современном мире. Начните общение уже сегодня и откройте новые горизонты возможностей!