Open Chat - AI bot app (Мод, Unlocked) v1.1.9
Инновационный чат-бот на базе ИИ для работы и творчества
Open Chat — это революционный чат-бот с искусственным интеллектом, созданный на базе ChatGPT и использующий новейшие технологии обработки текста. Приложение помогает решать повседневные задачи, писать эссе, истории, песни и многое другое на любом языке.
Простой и интуитивный интерфейс обеспечивает плавное общение, а передовые функции делают его незаменимым помощником для учёбы, работы и творчества. Загрузите Open Chat прямо сейчас и откройте для себя неограниченные возможности ИИ для вдохновения и продуктивности!
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Скачать Open Chat - AI bot app (Мод, Unlocked) v1.1.9 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.