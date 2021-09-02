Описание

OCR сканер текста - фотосканер — это незаменимое приложение для тех, кто хочет быстро и легко извлекать текст из изображений. Забудьте о ручном наборе текста с документов или картинок — достаточно одного касания, чтобы преобразовать изображение в редактируемый текст.





Приложение поддерживает более 100 языков, распознавая текст в самых разных форматах изображений. Это идеальный инструмент для работы с документами, учебными материалами и любой другой информацией, которая требует быстрого переноса текста в цифровой формат. С OCR Scanner текст из изображения больше не станет проблемой!