Версия:
1.6.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
EclixTech
Категория:
Обновлено:
Вчера, 18:21
Возраст:
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
110
Описание
OCR сканер текста - фотосканер — это незаменимое приложение для тех, кто хочет быстро и легко извлекать текст из изображений. Забудьте о ручном наборе текста с документов или картинок — достаточно одного касания, чтобы преобразовать изображение в редактируемый текст.
Приложение поддерживает более 100 языков, распознавая текст в самых разных форматах изображений. Это идеальный инструмент для работы с документами, учебными материалами и любой другой информацией, которая требует быстрого переноса текста в цифровой формат. С OCR Scanner текст из изображения больше не станет проблемой!
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать OCR сканер текста - фотосканер (Мод, Unlocked) v1.6.8 MOD APK
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