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OCR сканер текста - фотосканер (Мод, Unlocked)

OCR сканер текста - фотосканер 1.6.8

Unlocked

Быстрое преобразование изображений в текст
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Версия:
1.6.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
EclixTech
Категория:
Разное / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
110
Скриншоты
Описание

OCR сканер текста - фотосканер — это незаменимое приложение для тех, кто хочет быстро и легко извлекать текст из изображений. Забудьте о ручном наборе текста с документов или картинок — достаточно одного касания, чтобы преобразовать изображение в редактируемый текст.


Приложение поддерживает более 100 языков, распознавая текст в самых разных форматах изображений. Это идеальный инструмент для работы с документами, учебными материалами и любой другой информацией, которая требует быстрого переноса текста в цифровой формат. С OCR Scanner текст из изображения больше не станет проблемой!


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать OCR сканер текста - фотосканер (Мод, Unlocked) v1.6.8 MOD APK

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Скачать OCR сканер текста - фотосканер (Мод, Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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