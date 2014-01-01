Описание

Relax Rain: звуки сна поможет вам избавиться от бессонницы и нерегулярного сна, создавая идеальную атмосферу для отдыха. Приложение предлагает широкий выбор современных расслабляющих звуков, которые способствуют глубокому и восстанавливающему сну. Созданное для вашего удобства, оно поддерживает вашу энергию, обеспечивая комфортный сон и бодрое пробуждение.





Вы можете сохранять, воспроизводить и даже создавать свою собственную музыку, используя разнообразные звуковые образцы. Приложение предоставляет подсказки для выбора идеальных композиций и поддерживает возможность повторного прослушивания. С Relax Rain: звуки сна вы легко настроите свой уникальный звуковой ландшафт и вернёте спокойствие вашему ночному отдыху. Начните наслаждаться качественным сном уже сегодня!