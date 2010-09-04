eWeather HDF погода и барометр (Мод, Unlocked) 8.9.2
Полный контроль за погодой и атмосферными изменениями
Версия:
8.9.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Elecont software
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:34
Возраст:
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание
eWeather HDF — это продвинутый погодный помощник, сочетающий точный прогноз от двух метеоагентств, домашнюю метеостанцию и барометр. Прогнозы на неделю вперед основаны на данных с множества метеостанций и уникальных технологиях анализа, что гарантирует высокую точность.
Персонализируйте виджеты погоды с более чем 50 вариантами оформления, включая виды городов, аналоговые и цифровые часы. Барометр в приложении отслеживает изменения давления, позволяя предсказать изменения погоды и состояние вашего здоровья. eWeather HDF — это универсальный инструмент для тех, кто ценит точность и стильный дизайн.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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