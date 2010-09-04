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eWeather HDF погода и барометр (Мод, Unlocked)

eWeather HDF погода и барометр (Мод, Unlocked) 8.9.2

Полный контроль за погодой и атмосферными изменениями
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Версия:
8.9.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Elecont software
Категория:
Погода / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
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Описание

eWeather HDF — это продвинутый погодный помощник, сочетающий точный прогноз от двух метеоагентств, домашнюю метеостанцию и барометр. Прогнозы на неделю вперед основаны на данных с множества метеостанций и уникальных технологиях анализа, что гарантирует высокую точность.


Персонализируйте виджеты погоды с более чем 50 вариантами оформления, включая виды городов, аналоговые и цифровые часы. Барометр в приложении отслеживает изменения давления, позволяя предсказать изменения погоды и состояние вашего здоровья. eWeather HDF — это универсальный инструмент для тех, кто ценит точность и стильный дизайн.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать eWeather HDF погода и барометр (Мод, Unlocked) v8.9.2 MOD APK

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Скачать eWeather HDF погода и барометр (Мод, Unlocked) 25 Мб Ссылка 2 25 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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