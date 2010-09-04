Описание

eWeather HDF — это продвинутый погодный помощник, сочетающий точный прогноз от двух метеоагентств, домашнюю метеостанцию и барометр. Прогнозы на неделю вперед основаны на данных с множества метеостанций и уникальных технологиях анализа, что гарантирует высокую точность.





Персонализируйте виджеты погоды с более чем 50 вариантами оформления, включая виды городов, аналоговые и цифровые часы. Барометр в приложении отслеживает изменения давления, позволяя предсказать изменения погоды и состояние вашего здоровья. eWeather HDF — это универсальный инструмент для тех, кто ценит точность и стильный дизайн.