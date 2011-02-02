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Overdrop - Weather & Widgets (Мод, Premium Unlocked)

Overdrop - Weather & Widgets 2.3.1

Unlocked
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Версия:
2.3.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Overdrop srls
Категория:
Программы / Погода
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22
Скриншоты
Описание

Overdrop — это удобное приложение и виджет для отслеживания погоды, идеально подходящее как для любителей пикников, так и для тех, кто часто выполняет задачи на улице. С помощью Overdrop вы можете легко проверять температуру, предупреждения о молниях, осадки, скорость ветра и влажность прямо на своем телефоне, что позволяет вам быть всегда готовым к погодным условиям и эффективно планировать свои дела.


Overdrop сотрудничает с ведущими мировыми компаниями по прогнозированию погоды, включая Dark Sky Weather, AccuWeather и WeatherBit, что обеспечивает надежность данных. Приложение предоставляет актуальную информацию о качестве воздуха, предупреждения об опасных погодных условиях и точные прогнозы, чтобы вы могли лучше подготовиться к своему дню. Пользовательский интерфейс можно настроить в белом, сером или OLED-черном режиме, что делает его удобным и стильным в использовании.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Overdrop - Weather & Widgets (Мод, Premium Unlocked) 62 Мб Ссылка 2 62 Мб

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