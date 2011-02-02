Описание

Overdrop — это удобное приложение и виджет для отслеживания погоды, идеально подходящее как для любителей пикников, так и для тех, кто часто выполняет задачи на улице. С помощью Overdrop вы можете легко проверять температуру, предупреждения о молниях, осадки, скорость ветра и влажность прямо на своем телефоне, что позволяет вам быть всегда готовым к погодным условиям и эффективно планировать свои дела.





Overdrop сотрудничает с ведущими мировыми компаниями по прогнозированию погоды, включая Dark Sky Weather, AccuWeather и WeatherBit, что обеспечивает надежность данных. Приложение предоставляет актуальную информацию о качестве воздуха, предупреждения об опасных погодных условиях и точные прогнозы, чтобы вы могли лучше подготовиться к своему дню. Пользовательский интерфейс можно настроить в белом, сером или OLED-черном режиме, что делает его удобным и стильным в использовании.