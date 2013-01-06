Описание

Weather by Weather — это удобное приложение, которое предоставляет пользователям актуальную и точную информацию о погоде. Оно отображает данные в реальном времени, позволяя всегда оставаться в курсе погодной ситуации поминутно. Кроме того, приложение предлагает прогнозы погоды для различных регионов мира, что позволяет заранее подготовиться к изменениям.





Если вы не хотите регулярно проверять прогноз погоды по телевизору, Weather by WeatherBug станет отличным выбором. Приложение предоставляет подробную информацию о погоде в вашем регионе и более чем 50 000 других местах. Вы сможете просматривать данные о влажности, скорости ветра, уровне ультрафиолетового излучения и температуре.





При разрешении доступа к вашему местоположению приложение немедленно отображает актуальные данные и обновляет прогноз каждую минуту. Это делает его незаменимым инструментом для тех, кто хочет оставаться информированным о погоде в любое время и в любом месте.